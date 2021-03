Celula de criza la ANSVSA pentru a gestiona situatia navelor cu peste 130.000 de oi care nu pot traversa Canalul Suez

"S-au dispus mai multe masuri, incepand cu oprirea, din data de 24 martie, a autorizarii navelor de transport pentru animale sa paraseasca Romania, daca acestea trebuie sa traverseze prin Canalul Suez. S-au intreprins demersuri pentru a se afla informatii despre localizarea a 11 nave incarcate in portul Constanta cu animale destinate exportului catre tari din Golful Persic, care se afla in drum spre Canalul Suez.Au fost contactati reprezentantii transportatorilor care au dat asigurari ca la bordul navelor exista suficienta hrana si apa pentru urmatoarele zile si ca au identificat surse de suplimentare in cazul in care deblocarea canalului dureaza mai mult timp", a transmis, sambata, ANSVSA.Sursa citata a precizat ca reprezentantii navelor au informat ca niciuna dintre nave nu se afla angrenata in Canalul Suez, cinci dintre acestea se afla in Marea Egee si restul in Marea Mediterana, aflate in asteptarea deblocarii canalului.CITESTE SI: Zece vapoare cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania, blocate in canalul Suez. Animalele risca sa moara de foame si de sete, in "cea mai mare tragedie maritima din istoria omenirii""Se analizeaza si optiunea debarcarii animalelor in alte porturi, aflate in apropiere, in cazul in care situatia o impune. Precizam ca, fiecare nava de transport pentru animale se incarca suplimentar cu 25% apa si furaje peste cantitatea estimata pentru durata calatoriei, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2005/CE. Mentionam ca toate navele de transport pentru animale autorizate dispun de instalatii de desalinizare, asigurandu-se astfel apa potabila necesara", a mai transmis ANSVSA.Sursa citata a precizat ca, pentru a preveni imbarcarea de noi transporturi de animale, care utilizeaza Canalul Suez ca ruta de transport, pana la deblocarea acestuia, au fost notificate Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene sa informeze, in regim de urgenta, operatorii economici care desfasoara activitati de export de animale catre tarile din zona Golfului Persic, ca acestea sunt temporar suspendate, pana la deblocarea zonei."Exporturile de animale din Romania se de ...citeste mai departe despre " Celula de criza la ANSVSA pentru a gestiona situatia navelor cu peste 130.000 de oi care nu pot traversa Canalul Suez " pe Ziare.com