FOTO Raport saptamanal INSP: 29% din totalul deceselor s-au inregistrat in Bucuresti, Prahova, Timis, Arad si Alba

In acelasi interval, 32,1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Cluj, Timis, Sibiu si Prahova.De la inceputul pandemiei pana in prezent 1 din 46 din totalul cazurilor a fost inregistrat la personal medical.INSP precizeaza ca 82,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59,3% din decese au fost la barbati.Conform raportului, 95,4% din persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate asociata.