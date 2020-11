Topul celor mai bogate comune din Romania. Averile uriase ale primarilor care le conduc

Ziare.com va propune partea a doua a topului celor mai bogate comune ale Romaniei, alaturi de o trecere in revista a averilor declarate de primarii acestora.Citeste si: Top 5 cele mai bogate comune din Romania si averile uriase ale primarilor care le conducIn functie de veniturile primariilor din anul 2019, de la locul 6 la 10 se claseaza urmatoarele localitati:Comuna Giroc (Timis) - cu 40,02 milioane de lei;Miroslava (Iasi) - 39,28 milioane de lei;Afumati (Ilfov) - 37,84 milioane de lei;Apahida (Cluj) - 37.66 milioane de lei;Valu lui Traian (Constanta) - 34,79 milioane de lei, potrivit analizeeconomice.ro.Comuna Giroc, judetul TimisIosif-Ionel Toma (67 de ani) a castigat al saptelea mandat la Primaria Giroc, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, fiind sustinut de PSD.Primarul declara 6 terenuri. Trei dintre ele sunt agricole, insumand aproximativ 6 hectare, dobandite prin mostenire. Mai scrie in declaratia de avere despre alte trei terenuri intravilane, de 1.381, 1.439, respectiv 3.344 de metri patrati, doua fiind dobandite prin mostenire, iar unul prin parcelarea terenului. Toate terenurile i-au intrat in proprietate in intervalul 1995-2012.Mai declara doua case, prima dobandita in 2005, prin mostenire, de 447 de metri patrati, iar a doua dobandita tot prin mostenire, in 1995.Detine o Dacia 1300, fabricate in 1978, un Mercedes S400, fabricat in 2002, un Volkswagen Golf IV, fabricat in 2001 si o motoreta Mobra 50, fabricate in 1974.In ultimul an a instrainat 5 terenuri, sub forma de donatii, dupa cum noteaza primarul.Are venituri anuale de 100.380 de lei, ca primar, dar si o pensie ce insumeaza 28.788 de lei pe an.Comuna Miroslava, judetul IasiDan Nita (64 de ani) a castigat al patrulea mandat ca primar la Miroslava, in urma alegerilor locale din septembrie 2020, fiind sustinut de PNL.El declara trei terenuri. Primul, arabil, de aproape 8 hectare, dobandit in 1992 prin reconstituire, al doilea, tot arabil, dobandit in 2007, prin cumparare, care are o jumatate de hectar si un altul pe care il noteaza drept "curti constructii", cumparat in 2004, o jumatate de hectar.M ...citeste mai departe despre " Topul celor mai bogate comune din Romania. Averile uriase ale primarilor care le conduc " pe Ziare.com