De ce casele din Romania sunt printre cele mai aglomerate din Uniunea Europeana

Specialistii sustin ca printre motivele supraaglomerarii se afla si faptul ca tinerii romani se desprind greu de parinti si prefera sa locuiasca cu acestia chiar si dupa varsta de 25-28 de ani, unii dintre ei neavand un loc de munca.Tineri care locuiesc cu parintii"Tinerilor le este mai comod sa locuiasca acasa, plus ca nu au banii necesari pentru a achizitiona o locuinta. Astfel, parintii isi prelungesc grija fata de proprii copii, adulti nematurizati. Prefera sa stea acasa, sa primeasca sprijin financiar", explica un psiholog, adaugand ca Romania este prin traditie o tara de proprietari, spre deosebire de occidentali, care sunt adeptii inchirierii unei locuinte.Concret, 45% din romani stau inghesuiti in locuinte, potrivit Eurostat. Situatia nu e foarte diferita nici in Letonia, unde 42% din populatie locuieste in case supraaglomerate. In top se mai regasesc bulgarii, urmati de croati si de polonezi.Spatiu din plin pentru ciprioti si irlandeziLa polul opus, printre norocosii care au mai mult spatiu la dispozitie se numara cipriotii, irlandezii si cei din Malta si Olanda.Eurostat considera ca o locuinta este supraaglomerata atunci cand fiecare membru al familiei intre 7 si 12 ani nu are camera lui proprie. Sau, in cazul celor mici, daca fiecare pereche de copii sub 12 ani nu are o camera separata.Conditii precare de trai pentru copiii romaniIn Romania, insa, ce noteaza studiul citat e faptul ca mare parte din romani locuiesc la case. Problema, insa, e ca locuirea precara este una dintre cele mai dure forme de excluziune sociala. Iar acest lucru este un fenomen in anumite zone de la noi din tara, atrag atentia organizatiile neguvernamentale."In Romania, peste 5 milioane de oameni traiesc in conditii severe de saracie. Dintre acestia, 1,5 milioane sunt copii. Foarte multe familii care traiesc in locuinte supraaglomerate, ineficiente din punct de vedere energetic sau construite din materiale improprii, dintre care multe nu au fost niciodata renovate", arata Habitat for Humanity, organizatie non-profit prezenta in 70 de tari cu misiunea de a eradica locuirea precara.