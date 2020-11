Cea mai mare comuna din Arad va reduce taxele si impozitele locale cu 50%, urmand sa piarda 240.000 de lei

Primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag (PNL), a declarat luni, 2 noiembrie, ca s-a luat decizia de a se reveni la nivelul taxelor din 2019, pe fondul nemultumirilor exprimate de localnici dupa intrarea in vigoare in 2020.Primarul a explicat ca taxele pentru 2020 au fost crescute automat cu aproximativ 50%, conform prevederilor Codului Fiscal, pentru ca nu a existat consens politic pentru aprobarea taxelor propuse de administratia locala."La finele anului 2019, am propus un proiect care crestea taxele doar cu 4,1%, reprezentand indexarea minima obligatorie prevazuta de Codul Fiscal, dar nu a existat consens politic pentru introducerea proiectului pe ordinea de zi a sedintelor. Neavand un proiect adoptat, taxele si impozitele locale din 2020 au crescut automat cu valoarea maxima prevazuta in Codul Fiscal, adica o medie de 50% la nivelul comunei Vladimirescu. A fost un oarecare soc pentru multi locuitori, iar acum reparam acest lucru si revenim la nivelul taxelor din 2019, la care se aplica doar indexarea minima obligatorie, care poate insemna cativa lei la o casa sau un teren", a spus Mihai Mag.El a precizat ca exista asigurat sprijinul necesar al consilierilor, in conditiile in care PNL si USR au format majoritate."Din fericire, avem sprijin inclusiv de la PSD, au existat discutii pe acest subiect. Toata lumea vrea reducerea taxelor, asa ca proiectul va fi supus votului in prima sedinta ordinara, care va avea loc in a doua jumatate a lunii noiembrie", a spus primarul.El a mai spus ca unele taxe vor fi chiar mai mici decat in 2019, cum sunt cele pentru inchirierea unor spatii ale primariei sau pentru eliberarea unor documente."Tocmai pentru ca traversam vremuri dificile, oamenii trebuie sprijiniti, iar dupa parerea mea rolul unei administratii este acela de a fi alaturi de cetatean, adica partenerul omului de rand", a spus Mihai Mag.Conform proiectului publicat pentru transparenta decizionala, in cazul unei cladiri rezidentiale cu suprafata de 160 metri patrati, impozitul va fi de 217 lei, fata de 308 lei in 2020, iar pentru un teren de 650 metri patrati, impozitul va fi de 69 lei, fata de 97 lei.Referitor la impactul bugetar, primarul a declarat ca se vo ...citeste mai departe despre " Cea mai mare comuna din Arad va reduce taxele si impozitele locale cu 50%, urmand sa piarda 240.000 de lei " pe Ziare.com