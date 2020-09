Ce vor oamenii de afaceri de la politicieni?

Pe primul il cunosc de multa vreme, fara sa fim prieteni sau sa avem o relatie apropiata. Am baut cateva cafele in ultimul deceniu, ne mai tot auzeam din cand in cand. La ultima noastra intalnire ii spusesem ca la precedentele alegeri votasem USR. Si ca am pofta de un aer care sa bata mai tare dinspre generatia mea in Parlament.In lunile haotice de la inceputul pandemiei am discutat zilnic, el la Guvern si eu la confederatie. Sunt probleme cu somajul tehnic. Va trimitem o scrisoare in care detaliem. Vrem sa facem masti, cine poate produce asa ceva? Vezi ca restrictia X duce la problema Y, la care nu v-ati gandit. Avem nevoie de cineva care poate da materie prima pentru viziere! Gasim, dar vezi ca avem camioane blocate in Slovacia, kilometri intregi. Vorbiti, va rog, la Externe, pentru ca vine si nelipsita scrisoare oficiala. Vrem sa vorbim cu furnizorii de energie, pe cine trebuie sa contactam? Pe X, federatia lor cuprinde tot sectorul, dar vezi ca va trimitem o scrisoare in care am inventariat cateva masuri care credem ca vor da o gura de oxigen economiei. Si tot asa.Nici o clipa nu a contat ca votasem cu altcineva. In ciuda colocvialismului, era un dialog intre un reprezentant al Guvernului si unul al mediului de afaceri, iar culoarea lui politica sau simpatiile mele electorale nu au contat.I-am criticat uneori Guvernul si deciziile. Mi-a mai zis si el mie de ai nostri, patronii. Fara suparare. Fara patos. Urmatoarea conversatie era mereu despre urmatoarea problema care trebuia rezolvata.Am vazut ceva guverne in ultimii ani. Nu e mereu asa.Pe al doilea, de la PSD, il cunosc doar de cativa ani, dar inainte sa fie ales in Parlament. Nici aici nu putem vorbi de prietenie. Am fost suparat tare pe el cand cu legile justitiei. Si peste un deceniu, daca deschidem subiectul, vor iesi scantei.Putem sa dezbatem insa despre Codul Muncii, sindicate, patronate sau despre initiative legislative sau ce grozavii se mai legifereaza in Parlament.Ma intreba, de pilda, cum poate Parlamentul sa fie mai transparent in zilele dificile ale starii de urgenta. Si adesea imi pune intrebari dificile despre piata muncii, echitate, salarii, doar sunt de la "patronate".Tonul este tot colocvial, dar am acelasi sentiment de dialog institutional. Nu vedem lucrurile in aceeasi optica, d ...citeste mai departe despre " Ce vor oamenii de afaceri de la politicieni? " pe Ziare.com