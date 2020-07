Ce tari din Europa isi deschid granitele in mijlocul sezonului estival. Restrictiile impuse vizitatorilor

Modul si ritmul in care se redeschid granitele pentru calatoriile internationale raman insa la latitudinea fiecarei tari.Uniunea Europeana a recomandat tarilor membre sa-si redeschida frontierele externe de la 1 iulie pentru vizitatorii din 15 tari din afara blocului comunitar: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay si China (desi China este supusa confirmarii reciprocitatii), potrivit Euronews.Statele membre nu sunt, insa, obligate legal sa urmeze aceste recomandari.In aceste conditii, reporterii Euronews au intocmit un ghid de de calatorie in tari din Europa care nu sunt neaparat membre ale UE:Romania: Persoanele care vin din Austria, Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Croatia, Elvetia, Germania, Grecia, Insula, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria nu sunt supuse carantinei.Persoanele care vin din tarile europene ale Spatiului Economic European si Schengen si nu sunt enumerate mai sus trebuie sa se autoizoleze pentru 14 zile.Zborurile catre Belgia, Franta, Italia, Spania, Germania, Austria, Olanda si Marea Britanie raman suspendate.Albania: Zborurile au fost reluate din 15 iunie. Toti cetatenii si rezidentii europeni sunt eligibili pentru a intra in Albania. Sunt acceptate zborurile din Germania, Italia, Marea Britanie, Serbia, Austria, Grecia si Turcia. Pasagerii vor trece la toate terminalele printr-un tunel pentru dezinfectare si li se va masura temperatura corporala. Pasagerii care au o temperatura mai mare de 37.5 grade C vor fi intervievati de un doctor.Austria: Austria si-a deschis granitele terestre cu Germania, Elvetia, Liechtenstein, Slovacia, Slovenia, Ungaria si Republica Ceha pe 4 iunie. Tara si-a deschid granita cu Italia din 16 iunie, insa pentru regiunea Lombardia a fost emisa o avertizare de calatorie.Nu exista restrictii pentru majoritatea tarilor europene. Doar pasagerii care se intorc din Marea Britanie, Suedia si Portugalia trebuie sa prezinte un certificat medical si sa se autoizoleze.Persoanele care sosesc in Austria "din orice alta tara" trebuie sa prezinte un certificat medical care demonstreaza un raspuns negativ la testarea pentru COVID-19. Certificatul nu poate fi mai vechi de patru zile....citeste mai departe despre " Ce tari din Europa isi deschid granitele in mijlocul sezonului estival. Restrictiile impuse vizitatorilor " pe Ziare.com