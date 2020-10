Suma este binevenita, dar nu reflecta efortul depus de medici, spune Dana Stefana Popescu, secretar general al Societatii Nationale de Medicina Familiei, pentru Europa FM.Ea crede ca multi doctori nici nu vor completa cererile pentru astfel de plati, care se fac prin Casa Nationala de Sanatate,"Probabil vor exista situatii in care medicul va refuza sa factureze aceasta suma pentru ca ar fi mai multa birocratie decat plata. Aceasta suma nu reprezinta sub nicio forma valoarea reala a efortului nostru. Metodologia spune ca acest pacient pozitiv ar trebui monitorizat zilnic de la distanta, deci 100 de lei impartiti la 14 zile de interactiune cu pacientul, faceti socoteala, nici nu are rost sa vorbim de aceasta plata, care este cumva jignitoare," declara Dana Stefana Popescu.Ministerul Sanatatii a stabilit ca persoanele asimptomatice sau care prezinta forme usoare de COVID-19 nu vor mai fi obligate sa mearga la spital pentru o prima evaluare a starii de sanatate. Ele vor urma tratament la domiciliu si vor fi monitorizate, de la distanta de medicii de familie.Citeste si: Care sunt noile reguli pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 in Romania: "Teste rapide in UPU. Medicii de familie monitorizeaza formele usoare" ...citeste mai departe despre " Ce suma vor primi medicii de familie pentru fiecare pacient COVID-19 monitorizat de la distanta " pe Ziare.com