Ce se va intampla cu sporurile bugetarilor. Dan Barna: "Ar fi mult mai logic sa se regaseasca in structura salariala a institutiei"

"Anul acesta va fi o lege in Parlament privind salarizarea in sectorul public. Vom vedea de la ce moment se va intra in vigoare. Probabil de la anul, adoptand-o anul acesta si trebuind sa existe o anumita predictibilitate. Asta este o decizie parlamentara. Dar subiectul va fi abordat fara doar si poate, in Parlament, anul acesta", a declarat Dan Barna la Digi24, luni seara.Intrebat daca sporurile vor fi incluse in salarii, Dan Barna a declarat ca aceasta este "varianta logica"."Spre asta merg si asta este varianta logica, in care leg salariul de complexitatea si incarcatura locului de munca respectiv si se iese din aceasta logica de sporuri prin care multe institutii, de fapt toata lumea ia spor si atunci daca toata lumea ia spor pentru o anumita caracteristica a job-ului respectiv ar fi mult mai logic ca sporul respectiv sa se regaseasca in structura salariala a institutiei si atunci lucrurile ar fi foarte clare", a declarat Barna.