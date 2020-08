Ce sanse au "scolile-pilot" in Romania. Experimentul materiilor testate inainte de a fi predate: "Pana acum s-au luat decizii curriculare departe de realitatea din teren"

Vocile din sistem atrag insa atentia ca, pentru realizarea unei asemenea tranzitii, este nevoie de un corp profesoral pragatit interdisciplinar, apt sa imbratiseze aceasta schimbare.Concret, este vorba de scoli si licee cu statut de unitati-pilot, experimentale si de aplicatie, cu rolul "de a pune in aplicare si de a evalua proiecte de cercetare educationala, noi modele curriculare si de cariera didactica, in vederea fundamentarii de politici publice la nivel national". Timpul este insa unul scurt, scolile care doresc sa se inscrie in acest program avand termen pana la 15 august 2020 sa aplice.E bine sa testam lucrurile inainte sa le punem in aplicareProfesoara Cristina Tunegaru considera ca proiectul este unul foarte bun, cel putin in teorie, putand stimula dorinta de cunoastere a copiilor, prin iesirea din cadrul fix al materiilor clasice, si dezvolta in randul elevilor aptitudini precum imaginatia, creativitatea sau gandirea critica."Cred ca e o idee buna sa avem scoli pilot si sa testam lucrurile inainte sa le punem in aplicare. Noi nu am facut lucrul acesta pana acum. S-au luat decizii curriculare de catre niste functionari, departe de realitatea din teren si niciodata nu s-au testat lucrurile acestea inainte sa fie puse in aplicare. Adica am avut o schimbare curriculara in 2017, cand au aparut programele noi pentru gimnaziu, fara ca acestea sa fie anuntate sau sa fie testate in teren. Lucrul acesta e o idee extraordinar de buna.Cred ca este de dorit sa iesim din logica asta a disciplinelor foarte fixe si sa abordam teme. De exemplu, sa abordam elemente care tin de literatura sau comunicare si sa nu avem romana, franceza, engleza, ci sa avem >.Si la comunicare sa abordam subiecte care tin si de literatura romana, dar si de limbi straine si atunci sa avem ore in care sa integram elemente ale celor 3 limbi, romana-engleza-franceza de exemplu. La fel si la stiinte, matematica cu fizica, cu bilogia sau cu alta materie, cum e informatica de exemplu. Putem integra astfel de programe si mai devreme, nu doar la liceu, pentru ca ne permit sa integram in scoala elemente ale realitatii. Realitatea nu e segmentata pe discipline.De multe ori am primit observatia a ...citeste mai departe despre " Ce sanse au "scolile-pilot" in Romania. Experimentul materiilor testate inainte de a fi predate: "Pana acum s-au luat decizii curriculare departe de realitatea din teren" " pe Ziare.com