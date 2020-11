Top 5 cele mai bogate comune din Romania si averile uriase ale primarilor care le conduc

Top 5 cele mai bogate comune din RomaniaIn functie de veniturile primariilor din anul 2019, cele mai bogate comune din tara noastra sunt Chiajna (Ilfov), Floresti (Cluj), Dumbravita (Timis), Mogosoaia (Ilfov) si Cristian (Brasov). Chiajna a avut venituri, in 2019, de 79,28 de milioane de lei, Floresti de 64,53 de milioane de lei, Dumbravita de 45,70 de milioane de lei, Mogosoaia - 41,99 milioane de lei si Cristian - 41,95 de milioane de lei, potrivit analizeeconomice.ro.1. Chiajna, IlfovMircea Minea a castigat un nou mandat la Primaria Chiajna, sustinut de PSD si ALDE, devenind astfel pentru a saptea oara primar. Minea administreaza comuna de nu mai putin de 24 de ani, timp in care a acumulat o avere considerabila, detinand numeroase terenuri si cladiri.Mircea Minea declara patru terenuri in Chiajna, unul agricol/intravilan - de 128.325 de metri patrati, si trei extravilane - de 2.490, 1.000, respectiv 17.200 de metri patrati. Mai declara o casa, de 374 de metri patrati, dar si trei anexe, construite in intervalul 1994-2015.Detine o motocicleta Dnepr si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, a instrainat un autoturism, Dacia Duster, pentru care a obtinut 45.000 de lei.Are trei conturi deschise, primul, din 2007, in care declara 216.432 de lei, al doilea, din 2012, in care declara 10.314 euro, iar al treilea, din 2007-2017, de investitii, in care declara 4.286.175 de lei.Veniturile anuale, ca primar al comunei Chiajna, insumeaza 87.833 de lei.2. Floresti, ClujBogdan Pivariu (PNL), fostul viceprimar al comunei Floresti, a devenit primar, in urma alegerilor locale din septembrie 2020.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, Bogdan Pivariu declara trei terenuri. Doua sunt intravilane, in Luna de Sus, dobandite in 2012, respectiv 2016, prin cumparare, avand 2.000, respectiv 700 de metri patrati. Mai declara un teren agricol, in Vlaha, dobandit in 2017, prin cumparare, de 6.000 de metri patrati.Detine un apartament, dobandit in 2003, prin cumparare, in Cluj, de 66.59 de metri patrati. Mai declara doua case, in Luna de Sus, una construita in 2014, de 315 metri patrati, si una cumparata in 2016, de 128 de metri patrati.Conduce un Au ...citeste mai departe despre " Top 5 cele mai bogate comune din Romania si averile uriase ale primarilor care le conduc " pe Ziare.com