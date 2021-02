Ce avere are Eugen Teodorovici dupa anii in Guvern si Parlament. Fostul ministru a revenit in functia de director al Curtii de Conturi

Eugen Teodorovici si Florentina Costache au, impreuna, trei terenuri intravilane in Bucuresti si unul in Otopeni, trei case si un apartament in Capitala, potrivit declaratiei de avere depusa la inceputul acestui an.Fostul ministru al Finantelor are mai multe conturi deschise in banci, dar nu a trecut sumele detinute. Anul trecut, el a imprumutat Compania de Asigurari - Reasigurari Exom Romania, unde este actionar, cu 60.000 de lei si TMC Romteam Business, unde este asociat, cu 140 de lei.Teodorovici are o lista lunga de datorii, care se ridica la 800.000 de euro si 75.000 de lei.Anul trecut, el a castigat ca senator suma de 127.121 lei. Din chirii a mai obtinut 27.000 de euro, in 2020.Post pastrat din 2010Desi in declaratia de avere a trecut functia de director, el declara, la inceputul anului, ca lucreaza ca auditor, un post castigat prin concurs in 2010 si rezervat cat timp a lucrat in Parlament si in Guvern, potrivit legii.Teodorovici a fost ministru al Fondurilor Europene si apoi al Finantelor Publice in Guvernul Victor Ponta , iar in guvernul condus de Viorica Dancila a fost ministru al Finantelor Publice.Eugen Teodorovici a fost senator in Buzau in perioada 2012-2016 si senator in Tulcea in perioada 2016-2020 din partea PSD. La alegerile parlamentare din decembrie, Teodorovici nu a mai prins si al treilea mandat de senator, chiar daca a fost cap de lista in Tulcea. Locul i-a fost luat de AUR si USR, care au obtinut cate un loc la Senat.Citeste si:Cum s-au mentinut la putere magistratii anti-justitie care au sustinut "reformele" PSD-ALDEAcuzatiile stupefiante ale senatoarei Sosoaca: "Pacientii de la ATI sunt deconectati de la aparate". Avocata anunta ca voia sa se duca la Dragnea, la RahovaRomanca desemnata de Comisia Europeana sa afle cum afecteaza COVID viata in statele membre UE: "Coronavirusul nu va disparea niciodata, dar vom ajunge sa-l controlam"Cum ii fila Securitatea pe cetatenii straini cazati la hotelurile din Bucuresti si de pe LitoralUn hotel din Mamaia a fost obligat de instanta sa restituie unui client banii pe sejur. Minciuni in serie pe site-ul unde a facut rezervarea ...citeste mai departe despre " Ce avere are Eugen Teodorovici dupa anii in Guvern si Parlament. Fostul ministru a revenit in functia de director al Curtii de Conturi " pe Ziare.com