VIDEO Autostrazile promise pentru 2021. Care este stadiul celor 52 de kilometri de "mare viteza" care ar putea fi inaugurati

Anul 2020 a adus soferilor 64 de kilometri de autostrada, iar Romania a ajuns la un total de 914 kilometri de drum de mare viteza. Anul 2021 va aduce, cel mai probabil, mai putine deschideri, iar harta autostrazilor din tara va trece de 950 de kilometri.Autostrada Sebes - TurdaLotul Alba Iulia - Aiud, in lungime de 24,25 kilometri, parte din Autostrada A10 Sebes - Turda, ar putea fi deschis in luna august sau in urmatoarele trei luni de toamna.Lotul 2, pe sectorul Santimbru-Aiud, este realizat de Asocierea Aktor - Euro Construct Trading, pentru suma de 549,3 milioane de lei. Lucrarile ar trebui sa fie gata in iunie 2021, potrivit graficului.In prezent, acestea sunt la un stadiu de 78%. Proiectarea si executia au inregistrat, insa, intarzieri majore, din cauza slabei mobilizari a constructorului din anii anteriori, ordinul de incepere al lucrarillor fiind dat la finalul anului 2014.Anul acesta ar mai fi gata ciotul de 2,2 kilometri de la Alba Iulia Nord si cei patru kilometri la sud de la Aiud, care fac parte tot din A10.Pe lotul 1 al autostrazii Sebes - Turda s-a dat drumul circulatiei, anul trecut, pe 15 din cei 17 kilometri, de la nodul rutier Sebes, unde se face conexiunea cu A1, pana la nodul rutier Alba Iulia Nord. Mai raman de executat lucrari la nodul Sebes si in zona Alba Iulia, la conexiunea cu lotul 2, care va fi gata tot anul viitor. Lotul 1, la care lucreaza asocierea Pizzarotti - Pomponio Constructii, va fi gata integral pana la aprilie 2021.Autostrada TransilvaniaSectorul Ungheni - Targu Mures, care are 4,5 kilometri, face parte din Autostrada A3 si ar putea fi gata anul acesta, desi in contract termenul de finalizare este anul 2022, iar ordinul de incepere al lucrarilor pentru Strabag a fost emis in luna iulie a anului trecut. Lucrarile, care costa 192 de milioane de lei, au un stadiu de doar 22%.Drumul expres Craiova - PitestiLa cei 35 de kilometri mentionati mai sus s-ar putea adauga 21,35 kilometri ai lotului Piatra Olt-Valea Mare, parte din Drumul Expres DX12 Craiova - Pitesti. Cu acest proiect care va functiona ca o centura a Slatinei, s-ar putea da in trafic, in total, 52,3 kilometri de drumuri de "mare viteza ...citeste mai departe despre " VIDEO Autostrazile promise pentru 2021. Care este stadiul celor 52 de kilometri de "mare viteza" care ar putea fi inaugurati " pe Ziare.com