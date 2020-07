Ce au scos la iveala autopsiile facute pacientilor ucisi de COVID la Spitalul Colentina: Infectia produce afectiuni la nivelul tuturor organelor, principalele afectiuni sunt la nivel pulmonar si cardiac

Declaratiile au fost facute de profesorul de anatomopatologie Sabrina Zurac, directorul medical al spitalului Colentina, intr-un interviu pentru postul Digi 24.Sabrina Zurac: Infectia cu SARS-CoV-2 nu alege. Povestile initiale, ca sunt doar persoanele foarte varstnice sau foarte bolnave afectate, asta a fost o poveste. Am facut mai multe autopsii. Au fost pacienti cu stare de sanatate absolut buna.Infectia cu SARS-CoV-2 produce afectiuni la nivelul tuturor organelor, principalele afectiuni sunt la nivel pulmonar si cardiac. La nivel pulmonar produce afectare alveolara si formare de mici cheaguri de sange in vase mici, in urma cheagurilor apar zone de moarte a tesutului care era irigat cu sange de vasul respectiv, la nivel cardiac inflamatia pe care o produce virusul si afectarea directa a fibrelor musculare cardiace produce tulburari de contractie a peretelui inimii si tulburari de functionare, la nivelul ficatului.Se constata o acumulare de grasime care duce la o tulburare a functiei celulei hepatice si la afectarea capacitatii de detoxifiere a organismului, la nivelului rinichiului apar zone de necroza, care fac ca deseurile toxice din organism sa nu se mai elimine asa cum trebuie, iar in restul organelor peste tot unde apar microtromboze apar si zone de necroza, de moarte celulara care duce la disfunctia fiecarui organ in parte si de asemenea in ganglionii limfatici si in splina. Am constatat o scadere a numarului de limfocite. Este un efect demonstrat al infectiei cu SARS-CoV-2.Digi24: Daca acesti oameni nu erau infectati cu SARS-CoV-2, mai aveau o sansa?Sabrina Zurac: Daca nu ar fi avut COVID, supravietuirea, rata de viata era peste 20, 30 de ani. Am avut un caz, un tanar de 35 de ani cu insuficienta renala cronica. La insuficienta renala cronica se face dializa, transplant, deci omul avea in fata multi ani de viata, celelalte trei persoane au avut supraponderalitate, au avut cateva kilograme in plus, dar niciun obez, unul avea hipertensiune, unul diabet care necesita insulina si doamna avea diabet zaharat, dar controlat doar prin alimentie. Acesti oameni care aveau varste intre 40 si 57 de ani, erau oameni care ar mai fi trait minim 20, 30 de ani.Le-am facut autopsia tocmai pentru a stabili leziunil ...citeste mai departe despre " Ce au scos la iveala autopsiile facute pacientilor ucisi de COVID la Spitalul Colentina: Infectia produce afectiuni la nivelul tuturor organelor, principalele afectiuni sunt la nivel pulmonar si cardiac " pe Ziare.com