Ce au gasit la locul de munca noii primari si sefi de CJ alesi in septembrie: pile politice in masa, datorii colosale si angajati invizibili

Succesorii vechilor edili au facut publice starile de fapt chiar in prima saptamana de la preluarea mandatului.In unele cazuri, primirea lor a fost lipsita de respect, sediile institutiilor pe care le conduc fiind lasate in dezordine de cei care le-au parasit cu foarte putin timp in urma.Angajati care nu raspund la telefonLa o saptamana de la instalarea in functie, noul primar din Tulcea, Stefan Ilie (PNL), sustinea ca institutia pe care a preluat-o sta "foarte rau la majoritatea responsabilitatilor pe care le are, la serviciile pe care le ofera locuitorilor si foarte prost la capitolul comunicare".Pentru a demonstra ca este asa cum spune, primarul s-a filmat sunand la pe numarul de fix de la doua societati subordonate municipalitatii. Edilului nu i-a raspuns nimeni la compartimentul de relatii cu publicul."Societatea Energoterm, care acum este in proceduri de pornire a agentului termic, intarziate de lucrarile de reparatii ale unor retele, are pagina de Facebook , insa contactul prin mesaj te directioneaza pe pagina de web, unde transmiterea da eroare.Iti mai ramane sa suni, insa, asa cum se poate observa in clipul video, dar la Relatii cu clientii nu raspunde nimeni. Culmea, acum cand sunt temperaturi scazute, cand abonatii au nevoie de caldura si cand este obligatoriu sa se cunoasca cum si cand se remediaza problema", a aratat Stefan Ilie.Noul primar din Tulcea sustine ca nici la Societatea Servicii Publice nu i-a raspuns nimeni:"Am dat termen de rezolvare, astazi, 1 noiembrie, iar pentru maine am cerut un referat cu explicatia acestei anomalii. Toate serviciile publice au termen vineri, 6 noiembrie, sa puna la punct comunicarea primara, obligatorie: mesaj si apel cu raspuns la fiecare", mai arata primarul, potrivit caruia unele dintre societatile din subordinea primariei, chiar daca au pagini de Facebook sau site-uri, au o comunicare foarte deficitara.Sporuri de 50% din salariu pentru proiecte europene intarziate cu aniiNoua echipa de la Consiliul Judetean Bihor, condusa de fostul primar al Oradei, Ilie Bolojan, a descoperit ca pentru proiecte europene "intepenite" au fost acordate sporuri de 50%.Vicepresedintele responsabil cu coo