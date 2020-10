Cum este viata unui pacient vindecat de COVID-19: "Foarte multi se plang de oboseala restanta o perioada lunga de timp dupa boala"

Ziare.com a discutat cu mai multi medici care au explicat la ce investigatii trebuie sa se supuna pacientii vindecati de COVID-19, dar si care sunt "sechelele" cu care pot ramane.Ce investigatii trebuie sa faca pacientii care s-au vindecat de COVID-19Medicul Virgil Musta, seful Sectiei Infectioase 2 de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, a explicat care sunt principalele lucruri pe care trebuie sa le ia in considerare pacientii care s-au vindecat de coronavirus si ce investigatii ar trebui sa faca. Acesta precizeaza faptul ca trebuie sa luam in considerare si ce forme ale bolii au fost dezvoltate de catre pacient (usoare, medii sau severe)."Pentru cei care au avut o forma cu pneumonie ar trebui sa investigheze modul in care a evoluat aceasta pneumonie. Acest lucru se realizeaza printr-o radiografie pulmonara. Am avut cazuri in care evolutia a fost buna si leziunile au disparut si cazuri in care leziunile s-au accentuat la o luna dupa externare si atunci ar trebui evaluata functia pulmonara", a explicat medicul Virgil Musta.Sindromul inflamator. "Sunt niste analize pe care le facem cu feritina, proteina C reactiva" si sindromul de coagulare, a explicat Musta. "Cele doua organisme patogenice pot fi verificate in timp. Daca in timpul internarii (n.r. pacientul) a declansat un diabet, ar trebui monitorizat de catre medicii diabetologi acest diabet", mai spune el."Sunt pacienti care au prezentat tulburari de EKG, miocardite de exemplu. Aceasta trebuie apoi monitorizata si evaluata de catre un medic cardiolog", a completat medicul.Schimbarile care se produc in corpul pacientilor vindecati de COVID-19Medicul Virgil Musta explica faptul ca, la majoritatea pacientilor, boala evolueaza intr-o forma usoara si fara probleme. Insa, de la formele medii, apar probleme."Sunt unii care dezvolta un sindrom inflamator si un sindrom de coagulare care poate afecta plamanii, inima, sistemul nervos, ficatul, pancreasul. Atunci se urmaresc niste investigatii specifice ale organului respectiv. De la formele medii incolo, unde apare afectarea pulmonara, trebuie intr-adevar, la o luna, evaluat sindromul inflamator si de coagulare. Insa, ca principiu, oamenii nu trebuie sa isi faca o foarte mare problema legata de sechele daca au avut forme usoare sau asimptomatic ...citeste mai departe despre " Cum este viata unui pacient vindecat de COVID-19: "Foarte multi se plang de oboseala restanta o perioada lunga de timp dupa boala" " pe Ziare.com