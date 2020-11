Ce amenda a primit un bucurestean care a claxonat in trafic. Un judecator a considerat ca sanctiunea este prea dura

Printr-un proces deschis in luna februarie 2020 la Judecatoria Sectorului 2 din Capitala, un sofer din Bucuresti a cerut anularea unei amenzi de 896 de lei aplicata de politistii de la Brigada Rutiera pentru ca a claxonat in trafic. Soferul a aratat ca a fost amendat in 8 ianuarie 2020, in jurul orei 7.30 dimineata, pentru ca a folosit abuziv claxonul, "neexistand niciun pericol ce ar fi putut fi evitat prin utilizarea acestuia".In instanta, reclamantul a spus ca "in realitate nu a folosit sistemul de avertizare sonora pentru ca nu obisnuieste sa- l foloseasca decat in conditii extreme (evitarea unui pericol), insa traficul fiind intens a auzit mai multe masini claxonand la un moment dat".Barbatul a mai aratat ca "procesul verbal de contraventie a fost incheiat fara a atesta cele consemnate de catre un martor asistent, avand in vederea incheierea actului in lipsa contravenientului"."In cazul in care procesul-verbal de contraventie nu contine motivele pentru care a fost intocmit fara prezenta unui martor asistent care sa ateste circumstantele si lipsa contravenientului, intervine sanctiunea nulitatii absolute . In caz contrar, ar fi lipsite de eficienta juridica toate prevederile referitoare la obligativitatea atestarii de catre un martor asistent a circumstantelor in care a fost intocmit un proces-verbal de contraventie", a aratat soferul in instanta.Amenda, transformata in avertismentBrigada Rutiera a cerut in instanta mentinerea amenzii aratand ca sanctiunea "a fost aplicata astfel incat sa fie proportionala eu gradul de pericol social al faptelor savarsite, agentul constatator tinand astfel cont de toate aspectele". "Simpla negare a petentului, in sensul ca fapta retinuta in sarcina sa nu corespunde realitatii, nu il exonereaza de raspundere si nu inseamna ca nu a savarsit contraventia", a aratat Brigada Rutiera.Judecatoria Sectorului 2 a decis ca procesul verbal este valid, constatarile politistului bucurandu-se de prezumtia de temeinicie."Instanta apreciaza ca sarcina probei, prin care sa se tinda la combaterea efectelor generate de aplicarea acestei prezumtii, incumba petentului. Or, instanta constata ca petentul nu a rasturnat prezumtia de veridicitate de care se bucura procesul verbal contraventional, nefacand dovada unei alte sit ...citeste mai departe despre " Ce amenda a primit un bucurestean care a claxonat in trafic. Un judecator a considerat ca sanctiunea este prea dura " pe Ziare.com