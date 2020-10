Clotilde Armand posteaza si doua fotografii cu ea in Primaria Sectorului 1."Prima mea zi de primar.Am fost in directiile institutiei si as vrea sa va prezint cateva date importante mostenite de la administratia trecuta:- 835 de litigii;- contracte cu cabinete de avocatura platite din 2015 fara rezultate in instanta;- mai multi angajati si directori ai primariei lipseau de la serviciu fara motiv;- avem o gaura in bugetul local de aproximativ 700 milioane de lei la finalul anului;- primaria nu este deloc digitalizata desi exista infrastructura necesara. telemunca este imposibila in aceste conditii.PS: multi ati intrebat ce anume am gasit in biroul primarului. Va las aceste fotografii din care puteti observa: celebrul distrugator de hartie. Fostul primar au uitat sa stranga gunoiul dupa el. Si acest baston de politist local. Tot in cabinetul primarului."...citeste mai departe despre " Ce a gasit Clotilde Armand in prima zi la primarie: o gaura de 700 de milioane de lei in bugetul local, 835 de litigii si "celebrul distrugator de hartie" " pe Ziare.com