VIDEO Cazul oilor inecate in Portul Midia: Lesurile a mii de animale au fost ingropate in camp, desi trebuiau incinerate. Ancheta a procurorilor

Potrivit unui comunicat de presa transmis de PCA Constanta, procurorii institutiei au pus miercuri in aplicare doua mandate de perchezitii domiciliare, in doua locuri situate pe raza localitatii Macin, judetul Tulcea."In cauza au fost delegati politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, reprezentanti ai Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea, Agentia Protectia Mediului - Tulcea, Directia de Sanatate Publica - Tulcea, pentru stabilirea legalitatii modului cum s-a derulat activitatea de incinerare a ovinelor inecate pe nava esuata in luna noiembrie 2019 in Portul Midia.In urma activitatilor desfasurate la fata locului, s-a stabilit faptul ca mare parte dintre deseurile animale nu au fost distruse prin incinerare, ci au fost ingropate pe un teren viran din localitate", se mentioneaza in comunicat.Conform sursei citate, cercetarile continua, cu privire la reprezentantii societatii care a contractat distrugerea deseurilor animale, sub aspectul savarsirii de infractiuni privind protectia mediului si regimul deseurilor.