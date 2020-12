Cati porci au taiat romanii in pandemie. Statistica referitoare exclusiv la suinele sacrificate in gospodariile cetatenilor

Situatia pentru anul 2020 nu este inca finalizata, dar potrivit unor surse din cadrul ANSVSA, in luna decembrie au fost sacrificati in gospodariile populatiei, pentru consum propriu, peste 137.000 de porci. Potrivit aceleiasi surse, de la inceputul anului, romanii au sacrificat, pentru consum propriu, 738.532 de porci.La inceputul lunii decembrie 2020, ANSVSA anunta ca directiile judetene si a municipiului Bucuresti vor realize pe tot parcursul lunii decembrie controale, dar si actiuni de informare a consumatorilor, pentru a se respecta urmatoarele recomandari:- efectuarea la medicul veterinar a examenului trichineloscopic asupra carnii obtinute de la porcii crescuti si sacrificati in gospodariile proprii;-carnea si produsele din carne de porc rezultate in urma sacrificarilor traditionale in gospodaria proprie este destinata exclusiv consumului familial, fiind interzisa comercializarea acestora in consum public;- informarea consumatorilor, prin intermediul mass media de la nivel local, cu privire la riscul major de imbolnavire la care se expun persoanele care cumpara si consuma carne de porc a carei origine nu este cunoscuta, provenita din taieri clandestine sau care nu a fost supusa controlului sanitar veterinar (inclusiv examenul pentru identificarea Trichinella spp.)."Medicii veterinari din DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti, precum si cei de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor oficiale (CSVSAO) de la nivelul pietelor agroalimentare vin in sprijinul consumatorilor prin asigurarea unui program prelungit de lucru in perioadele 03.12.2020 - 24.12.2020 si 28.12.2020 - 07.01.2021, inclusiv in zilele de sambata si duminica", a anuntat ANSVSA.Autoritatea responsabila de siguranta alimentara a mai avertizat ca "examinarea carnii provenite de la porcii sacrificati in vederea depistarii trichinelozei este obligatorie"."Probele se recolteaza din musculatura intercostala, pilierii diafragmatici, muschii abdominali, partea musculara a diafragmei situate in apropierea coastelor sau a sternului (de dimensiunea unei nuci). Costul unui examen trichineloscopic la nivelul CSVSAO si DSVSA este intre 21 de lei (trichineloscopie directa) si 76 de lei + TVA (digestie artificiala) pent ...citeste mai departe despre " Cati porci au taiat romanii in pandemie. Statistica referitoare exclusiv la suinele sacrificate in gospodariile cetatenilor " pe Ziare.com