Interes urias pentru functia de city manager al Timisoarei. Dominic Fritz a primit intr-o saptamana 180 de CV-uri

In 17 nouiembrie 2020, primarul Timisoarei Dominic Fritz anunta ca lanseaza procedura de selectie pentru postul de city manager al Timisoarei, una dintre cerintele postului fiind o experienta de 10 ani intr-o pozitie de management. Marti, 24 noiembrie 2020, Fritz a anuntat ca in doar o saptamana a primit 180 de CV-uri."Eu, ca primar, am dreptul sa numesc o persoana, dar m-am decis sa fac un concurs deschis. Pana astazi am primit 180 de CV-uri. Inca nu le-am deschis, dar sunt foarte foarte bucuros ca exista un interes mare. Este un semnal clar ca timisorenii si nu numai vor sa faca parte din aceasta profesionalizare a administratiei locale", a declarat Fritz, potrivit caruia CV-urile mai pot fi depuse pana in seara zilei de 25 noiembrie 2020.Cei care vor sa ocupe aceasta functie trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte."Ca administrator public al Timisoarei,Veti administra si gestiona, cu diligenta unui bun proprietar, patrimoniul institutiilor publice a Municipiului Timisoara;Veti eficientiza constant cheltuielile de functionare ale Primariei Timisoara si ale institutiilor din subordine;Veti asigura intretinerea si functionarea investitiilor publice facute de Primarie;Veti reprezenta Primaria in raporturile cu contractantii;Veti coordona activitatile de achizitii publice ale Primariei;Veti raspunde de implementarea si respectarea serviciilor contractate pentru intretinerea spatiilor publice, pentru salubrizare stradala, dezinsectie si deratizare si pentru iluminatul public la nivelul Municipiului Timisoara.Pentru toate acestea, veti lucra alaturi de viceprimari intr-o echipa executiva dinamica condusa de Primar. In domeniile pentru care sunteti responsabil/a, veti coordona aparatul de specialitate al primarului", se arata intr-un anunt al Primariei Timisoara.Doritorii trebuie sa aiba studii superioare de economie, inginerie, administratie publica sau domenii similare, experienta in pozitii de conducere in managementul public si/sau privat de minim 10 ani, cunostinte solide de operare a sistemelor informatice, managementul echipelor complexe si multidisciplinare, cunostinte solide in domeniul bugetarii si executiei de bugete, foarte bune aptitudini de negociere; stapanirea l ...citeste mai departe despre " Interes urias pentru functia de city manager al Timisoarei. Dominic Fritz a primit intr-o saptamana 180 de CV-uri " pe Ziare.com