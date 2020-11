Cernobil 1986. Cum si-a activat Securitatea comunista reteaua de informatori pentru a supraveghea "starea de spirit" a romanilor

La Timisoara, in aprilie 1989, dupa ce stirea despre accident este prelucrata operativ, seful Securitatii Timis, colonelul Ioan Cristescu, activeaza reteaua de informatori si pe baza informatiilor culese face un raport despre starea de spirit a timisorenilor. Pe lista colonelului se aflau fie angajati ai Centrului Antiepidemiologic Timisoara, sau cadre medicale, dar si oameni ai muncii sau pensionari.In raportul sau pe care il trimite la Bucuresti Ministerului de Interne, mai precis CID - Serviciul central de analiza-sinteza, colonelul nu face doar o analiza a "starii de spirit" si o lista a persoanelor, dar si preciza ca situatie este sub control in oras, promitand ca supravegherea va continua sub toate aspectele muncii de securitate. Ca un detaliu de culoare, in finalul raportului, colonelul precizeaza si ca la nivelul zonei de supraveghere s-a constat o "solicitare sporita de apa minerala si bere pentru a se evita consumarea apei de pe retea".URSS a incercat sa ascunda accidentului de la CernobilEra ora 01:23 noaptea pe 26 aprilie 1986 cand la centrala nucleara de la Cernobil a avut loc un accident - reactorul 4 a explodat contaminand radioactiv intreaga zona. Centrala se afla in orasul Pripeat, Ucraina. Un nor de precipitatii radioactive s-a deplasat spre partile vestice ale URSS, Europa, dar si spre partile estice ale Americii de Nord. Au fost evacuate aproximativ 336.000 de persoane.Autoritatile sovietice au incercat sa pastreze secretul despre accident, insa in dimineata zilei de 28 aprilie, muncitorii de la o centrala nuclear-electrica din Suedia au dat alarma dupa ce aparatura de control a inregistrat valori peste limita radioactivitatii. Suedezii au cerut explicatii de la URSS. Lumea intreaga a aflat despre accidentul de la Cernobil.Ca urmarea a accidentului de la Cernobil, in Romania, expunerea populatiei a crescut, potrivit specialistilor, si anume de la 2,93 mSVpe an, in 1985, la 4,17 mSv pe an in 1986. In spatiul comunist, informatia despre accidentul nuclear de la Cernobil a ajuns in spatiul public cu intarziere, la o distanta de patru zile. Romania se pregatea pentru celebrarea lui 1 Mai muncitores ...citeste mai departe despre " Cernobil 1986. Cum si-a activat Securitatea comunista reteaua de informatori pentru a supraveghea "starea de spirit" a romanilor " pe Ziare.com