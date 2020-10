Anuntul privind aceasta masura drastica survine dupa carantina partiala impusa la Madrid si alte restrictii ordonate in regiunile Andaluzia, Navarra sau Galicia, intr-o tara unde epidemia a facut deja peste 33.000 de victime.In Catalonia, restaurantele si barurile vor putea functiona doar pentru servicii de take-away si livrari la domiciliu, masuri 'dificile' decise pentru a se 'evita o carantina totala in saptamanile urmatoare', a anuntat Pere Aragones, presedintele interimar la guvernului regional, intr-o conferinta de presa.Aceste restrictii vor intra in vigoare in noaptea de joi spre vineri, pentru cel putin 15 zile, a precizat Aragones, recunoscand ca 'este vorba despre o masura dificila pentru sectorul restaurantelor'.'Trebuie sa ne limitam mesele cu prietenii, iesirile de weekend, intalnirile cu prietenii sau familia, care pot astepta si vor trebui sa astepte', a insistat el.Catalonia, una din primele regiune atinse de valul al doilea al epidemiei in iulie, reusise sa-l aduca sub control prin masuri stricte, insa numarul de infectari a crescut din nou vertiginos de cateva zile.Si in alte tari din Europa au fost luate recent masuri care afecteaza barurile si restaurantele. Acestea au fost inchise in Olanda, iar in Italia nu mai pot servi dupa ora 21.00 clientii care nu stau la mese. Barurile au fost inchise si la Paris, la fel si pub-urile la Liverpool. ...citeste mai departe despre " Catalonia inchide barurile si restaurantele timp de 15 zile, pe fondul pandemiei de COVID-19 " pe Ziare.com