Catalin Raiu: Raportul SUA privind libertatea religioasa, intre text si context

SUA ca exportator de libertate religioasaDepartamentul de Stat al SUA publica anual un raport asupra libertatii religioase pentru aproape fiecare tara din lume. Spre deosebire de organizatiile internationale care-si culeg informatiile atat din surse publice, cat si direct de la expertii proprii si-si avanseaza concluziile mai degraba prin urecheli diplomatice sau sanctiuni politice, Departamentul de Stat face consultari cat se poate de transparente cu totii actorii implicati si-si publica concluziile intr-un document anual substantial. Este un raport al establishmentului politico-birocratic american, maturizat in ultimii 20 de ani in cadrul Biroului pentru Libertatea Religioasa Internationala, a Comisiei bipartizane pentru Libertatea Religioasa Internationala si a pleiadei de ONG-uri si think-tank-uri dedicate libertatii religioase.In anul 2019 tara noastra a primit vizita ambasadorului pentru libertate religioasa Samuel Brownback, prima vizita a unui astfel de diplomat in Romania, tara aflata la confluenta mai multor interese geopolitice. Vizita reputatului diplomat a avut scopul de a sensibiliza oficialitatile noastre sa se alature modelului occidental al libertatii religioase in detrimentul intereselor rusesti din regiune prin actiuni si gesturi concrete, nematerializate pana in prezent. Una dintre acestea, mentionata explicit de raport este importanta unei cooperari cat mai stranse cu Departamentul de Stat si UE prin infiintarea mandatului de reprezentant pentru promovarea libertatii religioase (Special Envoy for FoRB) pe modelul reprezentarii nationale pentru combaterea antisemitismului. In prezent, Romania este membra a International Holocaust Remembrance Alliance, dar nu si a International Religious Freedom Alliance.Mandatul deja creat la nivelul SUA, Comisiei Europene, a majoritatii tarilor membre UE si a altor state democratice are un rol mixt: pe de o parte, un rol de expertiza prin schimb de cunoastere si activitati comune pe domeniul libertatii religioase (exemplu: standarde internationale si bune practici