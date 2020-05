Astfel, 72% dintre respondenti au o opinie favorabila despre politica Germaniei, 70% despre cea a UE si 65% despre cea a Americii. De asemenea, 64% dintre ei merg pe mana NATO, 62% cred ca Olanda are o politica buna, iar 44% ca Rusia si 43% merg pe mana Chinei.Iata ce intentii de vot, de unde sunt si ce studii au cei care care au incredere in politica Americii, Rusiei sau Chinei:Iata atitudinea respondentilor fata de socialism si capitalism:Sondajul a fost efectuat in perioada 1-7 mai 2020 pe un esantion national de 1.545 persoane, reprezentativ pentru populatia adulta a Romaniei.Citeste si Surprize in topul increderii in politicieni: Ciolos este peste Firea. 1 din 3 romani vor introducerea pedepsei cu moartea - sondaj BCS realizat in pandemieA.G. ...citeste mai departe despre " Cata incredere au romanii in UE, Germania, Rusia sau China - sondaj BCS din starea de urgenta " pe Ziare.com