Taberele de schi de pe Valea Prahovei, cautate de incepatori. Care sunt preturile lectiilor de schi

La Azuga, de exemplu, o tabara de schi a costat 1600 de lei. In acesti bani sunt incluse masa, 5 nopti de cazarea, echipamentul pentru practicarea sportului si lectiile predate de monitori.Instructorul Andrei Pintenaru a declarat ca cel mai mic schior din tabara a avut 3 ani iar cel mai mare 13 ani."In tabara au ore de schi in fiecare zi. Am montat si un atelier sa invete mai usor. Prima oara se merge pe partia de incepatori. Apoi, ne mutam pe partia Sorica. Cine invata sa schieze pe partia Sorica poate schia, apoi, oriunde in lume. Noi ii invatam tainele sportului, decalogul schiorului si regulile muntelui", a precizat Andrei Pintenaru.Copilasii sunt dusi si la sanius sau in fun park, iar seara au petreceri tematice.Inca se mai poate schia mai ales ca, in noaptea de duminica spre luni, a nins, stratul nou depus fiind de 15 centimetri la Azuga. Zapada, spun oamenii muntelui, va tine pana la sfarsitul lunii martie."Lumea nu a mai plecat in statiunile din strainatate. Au descoperit ca si la noi sunt partii bune si avem monitori buni. Turistii au inceput sa vina si in cursul saptamanii. Noi suntem la datorie", a mai declarat instructorul din Azuga, Andrei Pintenaru.La Azuga, un echipament complet de schi poate fi inchiriat cu 40 de lei, pentru adult si 35 de lei pentru copil. Snowboardul se inchiriaza cu 50 de lei. La Telegondola din Azuga cartele cu 30 de puncta, care includ 5 calatorii, costa 50 de lei, adult si 70 lei, copil. Cele de 240 puncte, cu 40 calatorii costa 540 de lei, respectiv 380 de lei.Skipassul de o 1 zi costa 140 lei, adult si 100 lei, copil.Monitorii percep un tarif de 120 de lei pe ora pentru cei care vor sa invete tainele schiului. Pentru grupuri formate din 3-6 incepatori, tariful este de 90 de lei de persoana.