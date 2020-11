"In calitate de candidat independent la Camera Deputatilor, Gabriel Oprea, fost vicepremier si lider al UNPR, si-a depus declaratia de avere din care rezulta ca nu are alte venituri decat pensia. Dar nu e vorba de orice fel de pensie, ci de una speciala. Si nu una, ci doua pensii.Cu titlu de pensie militara, Oprea a primit in 2019 suma de 96.420 de lei, la care a adaugat indemnizatia pentru fostii parlamentari, de 115.824 de lei. In total, 212.244 de lei.Adica nici mai mult, nici mai putin de 17.687 de lei pe luna. Sau cam 12 pensii medii pe luna", a scris deputatul USR Stelian Ion, pe Facebook Dupa ce Oprea a spus ca s-a hotarat sa candideze "la cererea militarilor si politistilor din toata tara", Stelian Ion se intreaba: "Suntem curiosi: oare ce-o zice majoritatea militarilor si politistilor vazand zecile de mii de lei cum se aduna lunar in contul marelui general care si-a inmultit stelele pe epoleti pe masura ce a avansat in cariera politica? Altfel, alegatorii ar putea fi interesati cum, de cand au inceput problemele penale, mai toata averea lui Gabriel Oprea - incluzand terenuri, vile si spatii comerciale in Bucuresti si Ilfov - s-a "topit" din declaratia de avere, fiind donata copiilor. A ramas "saracul" doar cu pensiile", a mai scris Stelian Ion, pe Facebook. ...citeste mai departe despre " Gabriel Oprea castiga peste 17.000 de lei lunar din pensii speciale. Colectia de bijuterii si tablouri: 60.000 de euro " pe Ziare.com