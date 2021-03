"Astazi, 04 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara si doua mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de delapidare", a transmis Politia Capitalei.Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatateAnchetatorii au descoperit ca, "in perioada 2004-2020, o persoana, in calitate de casier, in cadrul "Academiei Romane"ar fi insusit din casieria institutiei suma de 3.100.000 lei, suma justificata contabil in plati fictive catre persoane decedate, cu destinatia indemnizatie de merit".Cum justifica Academia Romana comunicatul dubios referitor la tehnologia 5G care a disparut de pe site-ul institutiei: A fost menit sa invite la analizaCercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice a Sectorului 1 sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Citeste si:EXCLUSIV Mascatii au descins la o adresa gresita din Ilfov si i-au amenintat cu moartea pe proprietarii nevinovati: "Mi-au pus arma in piept si au vrut sa-mi impuste cainele"Avertismentul medicilor pentru parinti: Incep sa apara destul de des cazuri de sindrom inflamator multisistemic post-COVIDCum sa iti calculezi singur salariul netRomanca din Italia ucisa cu sadism cand a anuntat ca e insarcinata. "Nici nu stiu ce m-a apucat de am omorat-o"Un medic roman s-a infectat cu Covid-19 dupa a doua doza de vaccin. Cum isi explica imbolnavirea ...citeste mai departe despre " Cum primeau decedatii indemnizatii de merit de la Academia Romana. Suma se ridica la peste 3 milioane de lei " pe Ziare.com