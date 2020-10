Atentie la casele de amanet care va executa silit

Unei case de amanet NU ii este permisa acordarea de alte tipuri de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare, toate acestea fiind activitati permise exclusiv institutiilor financiare nebancare (IFN) aflate sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei si inscrise in registrul general sau special tinut de BNR Diferenta majora dintre creditele de tip amanet si celelalte tipuri de credite rezida din faptul ca, in cazul creditelor de tip amanet, raspunderea debitorului este limitata la valoarea bunului adus gaj. Cu alte cuvinte, casa de amanet poate executa silit bunul adus in gaj, insa nu poate continua executarea silita si asupra altor venituri ale debitorului (ex. popriri pe venituri salariale), in cazul in care, urmare a vanzarii prin procedura executarii silite, casa de amanet nu se indestuleaza.Aceasta interpretare rezulta fara echivoc din prevederile Legii 93/2009 privind institutiile financiare nebancare care prevede faptul ca o casa de amanet poate face exclusiv "acordare de credite cu primire de bunuri in gaj, respectiv amanetare prin case de amanet".Istoric, casele de imprumut pe amanet dateaza din anii '40, cand acestea beneficiau de o reglementare extrem de precisa. De exemplu, dobanda pe care casele de amanet o puteau percepe era limitata la "maximum 4 1/2 % peste scontul Bancii Nationale ce se vor calcula in totdeauna pe timp de cel putin trei luni", costurile care puteau fi adaugate erau limitate la maximum 0,5% pentru taxa de evaluare bunuri, maxim 0,5% taxa de pastrare, 0,5% taxa de asigurare, etc. Daca proprietarul bunului nu restituia la termen imprumutul, creditorul il putea scoate la licitatie. Daca in urma licitatiei se obtinea o suma mai mare decat valoarea imprumutului si a costurilor, diferenta de suma era restituita debitorului. Daca, din contra, urmare a licitatiei nu s-a obtinut suma corespunzatoare estimata, debitorul nu mai putea fi urmarit pentru diferenta de suma: "In orice caz debitorul este liberat ne mai putand fi urmarit in alta avere".De altfel, legislatia existenta in domeniul protectiei consumatorilor atinge doar marginal situatia contractelor de amanet. Directiva UE nr. ...citeste mai departe despre " Atentie la casele de amanet care va executa silit " pe Ziare.com