Care este cea mai buna universitate din tara, conform Metarankingul Universitar-2020

"Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca (UBB) ocupa, pentru al cincilea an consecutiv, prima pozitie in tara in Metarankingul Universitar-2020, dat publicitatii de Asociatia Ad Astra a Cercetatorilor din Romania (https://ad-astra.ro/), care stabileste ierarhia universitatilor din Romania in functie de performantele academice din rankingurile internationale ale institutiilor de invatamant superior", se arata intr-un comunicat trimis, luni, de UBB.Conform sursei citate, doar 28 de universitati publice dintre cele 97 de universitati din Romania sunt vizibile pe plan international, iar numarul acestora este in scadere fata de anul 2019, cand erau 30."Universitatile din Romania ocupa diverse pozitii in rankingurile academice internationale ale universitatilor. Existand unele fluctuatii de la ranking la ranking, Metarankingul Universitar este necesar pentru a arata concluzia mai stabila derivata din agregarea acestor rankinguri individuale. Sigur ca ma bucur ca UBB ocupa prima pozitie in tara, iata, in al cincilea an consecutiv! Si felicit comunitatea noastra academica! Dar sa nu ne amagim nici noi, nici celelalte universitati incluse in Metarankingul Universitar. Daca nu se implementeaza rapid in tara politici academice care sa sustina competitivitatea academica, universitatile romanesti vor regresa inevitabil si se vor intalni in cel mai bun caz in zona mediocritatii, cu impact negativ pentru competitivitatea tarii si bunastarea oamenilor", declara, potrivit comunicatului, rectorul UBB, Daniel David.Metarankingul Universitar a fost initiat in anul 2016 de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si a fost continuat apoi de Asociatia Ad Astra a Cercetatorilor din Romania.