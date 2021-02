Primaria din Bucuresti trebuie sa mai achite 165 de milioane de lei din contractul de 458 de milioane de lei pentru cele 400 de autobuze Otokar cumparate de Firea in 2018 si livrate in perioada 2018-2019. Suma trebuia platita la livrarea ultimului autobuz, pe 22 iunie 2019, noteaza HotNews.ro.Primaria condusa de Nicusor Dan mai are de platit aproape 34 milioane lei pentru cele 130 de autobuze Mercedes hibrid livrate, pentru care a achitat pana acum circa 198 milioane de lei.Autobuzele turcilor de la Otokar au inregistrat mai multe defectiuni pana in prezent. In 2019, un autobuz a ramas fara curent, cu franele blocate, iar usile nu au mai putut fi deschise.Mai puteti citi:Fosta politista Irina Alexe (USR PLUS), pensionata la 42 de ani cu pensie speciala, numita secretar de stat la InterneGreseala de 50 de milioane de dolari facuta de un bunic roman care voia sa le vanda australienilor o cantitate uriasa de droguriFemeie din Bucuresti, amendata dupa ce a sesizat la Politie un furt. Ce a decis instantaCum a ajuns Ana Bogdan marea dragoste a prietenului fostului iubitDaunele morale primite de o femeie cu sotul si copilul morti intr-un accident, considerate prea mari. Suma finala stabilita de judecatori ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei trebuie sa mai plateasca aproape 200 de milioane de lei pentru autobuzele Otokar si Mercedes hibrid cumparate de Firea " pe Ziare.com