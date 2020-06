Capcanele din contractele de gaze naturale pentru populatie. Metodele folosite de furnizori pentru "umflarea" facturilor

Dumitru Chisalita a analizat conditiile din ofertele de furnizare de gaze naturale si cateva din contractele propuse spre a fi semnate dupa data de 1 iulie 2020 de catre consumatorii casnici si a constatat ca doar 5 din cei 68 de furnizori care ofera gaze populatiei au publicat si contractele in baza carora se va face livrarea gazelor naturale.In aceste contracte, au fost identificate clauze care pot sa constituie adevarate capcane pentru derularea contractului de furnizare gaze pentru casnici. Le prezentam in continuare:-Se stabileste plata unui abonament zilnic, care in fapt ridica pretul platit de consumator cu 3-5% peste valoarea pretului prezentat in oferta (oferta de pe site-ul ANRE), astfel consumatorul se va trezi pe factura cu un pret mai mare decat cel la care se asteapta-Exista furnizori care solicita plata unor tarife de dezechilibre, sau de tranzactionare pe bursa, care in fapt ridica pretul platit de consumator cu alte 5% peste valoarea pretului prezentat in oferta (oferta de pe site-ul ANRE)-Exista furnizori care prezinta un pret de furnizare a gazelor naturale fix, doar pentru o perioada de cateva luni (de obicei aceste luni coincid cu lunile de vara, cand consumul este foarte mic sau inexistent, adica aceste preturi mici nu aduc nici un beneficiu consumatorului), dupa aceasta perioada existand un alt pret in contract, sau urmand ca furnizorul sa stabileasca un alt pret, fara a se preciza in baza caror criterii se va stabili acest pret-Au fost identificate in contracte termene de plata foarte scurte (10-15 zile) de la data emiterii facturii, coroborate cu penalitati ridicate de intarziere, care vor forta consumatorul sa scoata bani mai multi din buzunar pentru penalitati-Exista oferte unde plata gazelor trebuie sa se faca in avans, inaintea lunii de livrare-Exista clauze neclare, care pot obliga consumatorii la diverse plati dupa semnarea contractului: "In functie de riscurile identificate, se poate solicita clientului o garantie a platii consumului de gaze naturale"-Exista clauze clare care pot obliga consumatorii la diverse plati dupa semnarea contractului "Pentru factura in format tiparit, pretul de furnizare a gazelor naturale creste cu 0,0005 lei/kW"-Exista contracte in care "furnizorul isi rezer ...citeste mai departe despre " Capcanele din contractele de gaze naturale pentru populatie. Metodele folosite de furnizori pentru "umflarea" facturilor " pe Ziare.com