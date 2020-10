"Pe Autostrada Comarnic-Brasov, sectorul Rasnov-Cristian lucrarile au avansat consistent in ultimele saptamani, ajungand la un stadiu fizic de aproximativ 80%.Pe cei 6,3 km de autostrada si 3,7 km de drum de legatura cu 4 benzi de circulatie se lucreaza intr-un ritm foarte bun la ultimele terasamente, la asternerea straturilor finale de asfalt, montarea parapetelui, finalizarea sensurilor giratorii, sau betonarea placii la viaductul principal de la Rasnov", scriu cei de la Pro Infrastructura.Reprezentantii asociatiei sunt optimisti in privinta deschiderii traficului pe acest tronson: "Chiar daca lucrarile nu se vor finaliza in totalitate pana la finalul anului, exista sansa de a se deschide circulatia cu toate elementele de siguranta de pe autostrada, ramanand sa se finalizeze restul detaliilor din afara corpului autostrazii pentru inceputul lui 2021."...citeste mai departe despre " VIDEO Cand se va circula pe autostrada Comarnic-Brasov, pe sectorul dintre Rasnov si Cristian. Imaginile din drona arata stadiul lucrarilor " pe Ziare.com