Cand se deschide oficial domeniul schiabil de la Sinaia: "Linia de asteptare la imbarcare in telescaun va fi semnalizata diferit"

Autoritatile au anuntat ca sezonul de schi din Sinaia incepe oficial, 18 decembrie.Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a anuntat ca vor fi doua noi partii amenajate, in plus fata de traseele deja stiute. De asemenea, teleschiul din Valea Soarelui va fi inaungurat vineri, 18 decembrie. Are 523 de metri lungime, o capacitate de transport de 800 de persoane pe ora, iar urcarea dureaza putin peste trei minute."Vor exista si noi masuri pentru prevenirea raspandirii COVID. La fel ca in vara, vom limita accesul in gondola la jumatate din capacitate. Telescaunul va functiona normal, dar linia de asteptare la imbarcare va fi diferit semnalizata, astfel incat sa putem respecta toate normele de distantare si siguranta. Iar masca ramane si ea obligatorie atat pe peroane, la cozi, cat si in instalatile de transport", a anuntat Vlad Oprea.CITESTE SI: Medicul Marinescu, sfaturi pentru Sarbatori: "Testati-va inainte de a merge la rude, la masa de Craciun sau de Revelion!"