Cand Justitia este blanda cu impostorii universitari. Cazul fostului sef al Transelectrica, cel care a facut cariera cu diploma falsificata

Decizia finala a fost data de Curtea de Apel Bucuresti, pe 7 septembrie, dar instanta a finalizat recent motivarea sentintei. Practic, Carasol si-a redus pedeapsa cat a putut. In primul rand, recunoasterea pedepsei i-a adus o reducere de o treime, iar achitarea prejudiciului a contat la circumstantele personale. A contat ca a avut cazier alb si faptul ca este integrat social.Asta desi atat procurorii si reprezentantii Transelectrica au cerut o pedeapsa cu executare in penitenciar. In ultimul cuvant, Carasol a spus judecatorilor ca regreta fapta si a solicitat a i se da sansa de a fi alaturi de familia sa."Astfel, au fost aplicate inculpatului pedepse cu o durata substantiala prin raportare la minimul special prevazut de lege, fara luarea in considerare a cauzei legale de reducere, prevazuta de art.396 alin. (10) Cod procedura penala- 2 ani pentru infractiunea de inselaciune (limite de la 1 an la 5 ani) si cate 1 an pentru uz de fals (limite de la 3 luni la 3 ani).Cat priveste modalitatea de executare, in opinia Curtii suspendarea sub supraveghere a pedepsei ofera, din punct de vedere juridic, social si moral un sistem de garantii eficiente si poarta in sine o severitate accentuata astfel ca este pe deplin apta, raportat la persoana inculpatului care se afla la prima incalcare a legii si este integrat social si familial, sa asigure exigentele preventiei speciale si generale, in acelasi timp," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Citeste si: Sentinta definitiva: Fostul sef Transelectrica, condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a falsificat diplomaDespre "represiunea penala"Judecatorii explica de ce au respins apelurile procurorilor si ale Transelectrica si de ce in acest caz nu este nevoie de o condamnare cu executare in peniteniciar. Intr-o scurta consideratie, instanta arata ca cresterea represiunii penale prin pedepse privative de libertate, cat mai mari, nu asigura neaparat exigentele preventiei generale si reprimarea infractiunilor."Persista inca o conceptie depasita care apartine trecutului practicii ju ...citeste mai departe despre " Cand Justitia este blanda cu impostorii universitari. Cazul fostului sef al Transelectrica, cel care a facut cariera cu diploma falsificata " pe Ziare.com