Intr-o inregistrare video in care raspunde la intrebarile cetatenilor cu prilejul zilelor portilor deschise la guvernul german, Merkel a recunoscut ca unele dintre masurile introduse in noiembrie sunt "amare si dure", dar necesare pentru a tine sub control pandemia."Stim de la alte epidemii ca virusul a fost mai mult sau mai putin invins cand intre 60% sau 70% din populatie a avut imunitate, fie pentru ca (oamenii) s-au vindecat, fie pentru ca au fost vaccinati. Atunci pot fi ridicate toate restrictiile. Pana atunci trebuie sa traim cu unele restrictii impuse de virus", a explicat Merkel.Cancelarul german nu a indicat niciun orizont de timp cu privire la ridicarea restrictiilor, dar si-a exprimat speranta ca "in curand" primele vaccinuri vor fi autorizate. In Germania, s-au infectat pana in prezent circa 660.000 de oameni, ceea ce reprezinta aproximativ 0,8% din populatie, noteaza EFE.In continuare, Merkel a explicat ca va incepe perioada de vaccinare dupa un plan definitivat in prezent de guvernul federal si de cele 16 landuri, cu sprijinul tehnic al mai multor organisme independente, precum comisia permanenta pentru vaccinuri, Academia de Stiinte Leopoldina si Comisia Etica.Merkel a mentionat ca, in principiu, mai intai vor fi vaccinati lucratorii din caminele de batrani, medicii si persoanele care fac parte din categoriile de risc, "care sunt multi in tara noastra". Procesul de vaccinare va depinde de numarul vaccinurilor disponibile si de perioada de imunitate pe care o genereaza. Nimeni nu va fi obligat sa se vaccineze, va fi decizia fiecaruia, a insistat cancelarul german. ...citeste mai departe despre " Cancelarul Angela Merkel: "Vor exista restrictii pana cand 70% din populatie va avea imunitate la SARS-CoV2" " pe Ziare.com