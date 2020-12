Campanie de strangere de fonduri pentru ca 2500 de bolnavi ramasi fara locuri de munca sa aiba acces la doctor

Pacientii care infrunta boli cronice (cu boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune, etc) au de suferit in timpul pandemiei de Covid-19. Nu doar ca au fost printre cei mai expusi in fata noului virus, dar sunt neglijati, abandonati de sistemul de sanatate si trimisi acasa, sa astepte.Exact - neglijati si abandonati - se simt dintotdeauna cei peste 2500 de pacienti fara venituri si neasigurati, pacientii sociali ai fundatiei. Pentru noi, cei cu siguranta zilei de maine, a fost nevoie de o pandemie pentru a intelege frica de boala si urmarile pe termen lung pe care le poate avea lipsa accesului la serviciile medicale. Noile noastre frici, generate de pandemie - frica de a nu-i pierde pe cei dragi, frica de a nu pierde serviciul, frica de a nu mai putea avea grija de cei dragi datorita bolii si frica de a nu putea merge la doctor atunci cand ne imbolnavim - exista in vietile bolnavilor sarmani de cand se stiu."Lumea in general nu e rea. Daca nu ai facut rau in viata oamenii nu sunt rai cu tine, dar te ajuta o perioada si apoi iti spun... Haide, ce faci? Ca nu pot sa te ajut la nesfarsit! Descurca-te! - ceea ce e foarte corect. Aveam 1000 de numere de telefon, am ramas cu 20.""Am vrut sa dau dovada ca in viata te poti lupta si prin alte mijloace: prin a munci, a dovedi oamenilor care te iubesc si te ajuta ca poti si tu sa faci ceva, nu doar sa primesti, ci sa si daruiesti - iubire, compasiune, dragoste. Sa-i faci cumva bucurosi de tine!""Copiii mei imi doresc sa nu duca viata mea: o viata fara sanatate, fara scoala, fara viitor. O viata fara mine langa ei!"Miile de bolnavi sarmani fara serviciu si asigurari medicale care nu pot merge la doctor atunci cand durerile ii doboara,Ajuta-i sa fie sanatosi, sa poata lupta in continuare pentru copiii lor!Sustinuta de generozitatea oamenilor, Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria reprezinta de peste 10 ani singura speranta pentru cei 2.500 de bolnavi fara venituri si fara asigurari medicale, oameni cu povesti de viata cutremuratoare, oferindu-le servicii integrate de calitate, in mod gratuit si dreptul la o viata decenta.'In cele 2 policlini sociale pe care le avem, ne trec pragul zi de zi astfel de bolnavi. Doar in acest an, peste 1.500 de pacienti sociali au beneficiat de peste 9.000 de consultatii si investigatii gratuite, policlinicile fundatiei reusind sa ramana deschise in toata aceasta perioada dificila. Prin directionarea a 20% din impozitul companiei pe profit sau pe venit le putem oferi medicamente si servicii medicale acestor oameni, pentru care noile noastre frici generate de pandemie sunt povestile lor de viata ', declara Cristiana Mateoiu, Director Executiv al Fundatiei.20% din impozitul pe profit sau venit al companiei poate fi directionat simplu si fara niciun cost catre Fundatia Inovatii Sociale Regina, reprezentand o suma de bani care altfel ar ajunge la stat., completeaza-l si trimite-l scanat pe adresa de email frm@fundatiainovatiisociale.ro si/sau fizic la adresa noastra: Strada Garlei 88, sector 1, Bucuresti in atentia Cristiana Mateoiu.Donatie directa in contul Fundatiei CMU Regina Maria Cont IBAN: RO70RZBR0000060012785673 deschis la RAIFFEISEN BANK SA, agentia Bucuresti.Donatie on line accesand site-ul Fundatiei: https://fundatiainovatiisociale.ro/donatii/ Donatie prin SMS utilizand cuvantul "SOARTA" LA 8844, pentru 2 euro lunarFundatia Inovatii Sociale Regina Maria este un ONG care ofera de 10 ani o gama larga de servicii medicale gratuite persoanelor fara venituri si asigurari medicale si care ingrijeste, alaturi de mai bine de 15 dascali angajati si voluntari, un numar de 200 de copii din familii defavorizate in cele doua centre educationale ale fundatiei (Clinceni si Baneasa). Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria este initiativa filantropica a familiei Dr. Wargha si Mitra Enayati si face parte din ENAYATI Group. Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria nu face parte din Reteaua Privata de Sanatate Regina Maria.