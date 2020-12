Campanie de strangere de fonduri pentru ca 2500 de bolnavi fara locuri de munca sa aiba acces la doctor

Descarca de aici contractul de sponsorizare.Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria lanseaza un ultim apel pe 2020 pentru donatiiCu 20% din impozitul pe venit sau profit al firmei pe care o reprezinti poti ajuta mii de oameni sarmani sa aiba acces la tratamentele de care au nevoie, pentru a nu mai trai cu teama de a-si lasa copiii singuri pe lume.Sustinuta de generozitatea oamenilor, Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria reprezinta de peste 10 ani singura speranta pentru cei 2.500 de bolnavi fara venituri si fara asigurari medicale, oameni cu povesti de viata cutremuratoare, oferindu-le servicii integrate de calitate, in mod gratuit si dreptul la o viata decenta.'In cele 2 policlini sociale pe care le avem, ne trec pragul zi de zi astfel de bolnavi. Doar in acest an, peste 1.500 de pacienti sociali au beneficiat de peste 9.000 de consultatii si investigatii gratuite, policlinicile fundatiei reusind sa ramana deschise in toata aceasta perioada dificila. Prin directionarea a 20% din impozitul companiei pe profit sau pe venit le putem oferi medicamente si servicii medicale acestor oameni, pentru care noile noastre frici generate de pandemie sunt povestile lor de viata ', declara Cristiana Mateoiu, Director Executiv al Fundatiei.Video realizat de KolectivCamelia este o mama singura cu doi copii mici in grija, un baiat de 9 ani si o fetita de 7, pe care i-a avut tarziu si cu mare greutate si este unul din miile de cazuri sociale de care se ingrijeste Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria.Moartea brusca a sotului in fata copiilor i-a zguduit lumea si a lasat-o fara niciun sprijin. Insa problemele ei au inceput cu mult timp inainte. Camelia a avut vederea slabita inca din copilarie si, desi a suferit 4 operatii doar la ochiul stang, doctorii nu au mai putut face nimic pentru a i-l salva. Mai mult, ea traieste zi de zi cu frica pierderii ireversibile a vederii si la ochiul drept - "la cel mai mic efort" - dupa cum au avertizat-o medicii.Pe masura ce pandemia si criza economica s-au accentuat, neputinta si ingrijorarea Cameliei au devenit coplesitoare. Frica de a-i lasa pe copii singuri in casa dupa moartea tatalui lor si starea de sanatate din ce in ce mai fragila o impiedica sa aiba un serviciu stabil. Si astfel, Camelia nu are asigurare ...citeste mai departe despre " Campanie de strangere de fonduri pentru ca 2500 de bolnavi fara locuri de munca sa aiba acces la doctor " pe Ziare.com