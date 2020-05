Bursa Binelui a strans pana acum 6.000 de donatii, in valoare de peste 100.000 de euro

Doar in luna martie, platforma a strans 2.020 de donatii ce insumeaza peste 200.000 de lei, de 4 ori mai mult decat in luna ianuarie. Donatiile au sprijinit 26 de ONG-uri, precum si 5 proiecte care au dezvoltat solutii pentru lupta impotriva pandemiei de COVID-19: Fondul de Urgenta pentru Spitale, Oameni pentru Pitesti COVID-19, Protejam MEDICII si asistentele medicale de COVID-19, Recladim Speranta-COVID-19, Ajuta-i pe cei 550 sa treaca cu bine si peste carantina."Suntem mandri ca am reusit sa strangem atat de multe donatii intr-un timp asa de scurt si ne bucuram ca putem fi alaturi de ONG-urile care au fost atat de incercate in aceasta perioada de impas economic.Dar nu trebuie sa ne oprim aici. Ne continuam misiunea, mobilizam in continuare resurse si investim in cei care ajuta comunitatea, pentru ca doar asa putem sa contribuim la un viitor mai bun pentru Romania", spune Nicoleta Deliu, Head of Communication & CSR BCR Donatiile continua pe platforma www.bursabinelui.ro, unde cei care vor sa sustina o cauza sunt invitati sa doneze sau sa se inscrie cu un proiect.BursaBinelui.ro, proiect initiat de BCR, este singura platforma online din Romania, deschisa tuturor ONG-urilor, unde donatiile nu sunt comisionate. Anul trecut, platforma a sarbatorit 7 ani de existenta si a inregistrat peste 55.000 de donatii in valoare de aproape 3 milioane de lei. In prezent, 700 de ONG-uri sunt inscrise pe platforma.Banca Comerciala Romana (BCR), membra a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte.BCR ofera o gama completa de produse si servicii financiare, printr-o retea de 19 centre de afaceri si 17 birouri mobile dedicate companiilor si 430 de unitati retail situate in majoritatea oraselor din tara cu peste 10.000 de locuitori.BCR este banca nr.1 in Romania pe piata tranzactiilor bancare, clientii BCR dispunand de cea mai mare retea nationala de ATM-uri si masini multifunctionale - aproape 2.000 de echipamente, 14.500 POS-uri si ...citeste mai departe despre " Bursa Binelui a strans pana acum 6.000 de donatii, in valoare de peste 100.000 de euro " pe Ziare.com