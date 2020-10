Conform ordinului semnat de ministrul sanatatii, Kostadin Angelov, vor fi inchise localurile nocturne - discoteci, baruri, cluburi etc. -, tot ce inseamna spectacole, inclusiv cinematografe si teatre, cu exceptia concertelor, dar cu o participare la numai 30% din capacitatea locului unde se desfasoara.Invatamantul primar se va desfasura in continuare cu prezenta fizica, dar cel secundar si universitar va fi exclusiv online in urmatoarele doua saptamani.In restaurante trebuie sa existe o distanta de cel putin 1,5 metri intre scaune si un numar maxim sase persoane la aceeasi masa.De asemenea, toate evenimentele sportive, atat antrenamente, cat si competitii, se vor desfasura fara public.Noile restrictii survin dupa mai multe zile de crestere continua a infectarilor si deceselor asociate COVID-19. Pentru ultimele 24 de ore Ministerul Sanatatii bulgar a raportat 2.569 de noi cazuri. Autoritatile avertizeaza ca numarul tot mai mare al pacientilor spitalizati si de asemenea cresterea numarului cadrelor medicale infectate risca sa provoace un colaps al sistemului sanitar.Anterior, autoritatile medicale de la Sofia au impus obligativitatea mastii atat in spatiile publice inchise, cat si in cele deschise.Premierul bulgar Boiko Borisov, in varsta de 61 de ani, a fost testat duminica pozitiv pentru noul coronavirus ...citeste mai departe despre " Bulgaria impune noi restrictii, pe fondul pandemiei de COVID-19. Universitatile isi desfasoara cursurile exclusiv online " pe Ziare.com