Bugetul Ministerului Transporturilor creste cu aproape 10%. Autostrazile, porturile, aeroporturile si proiectele CFR si Metrorex care primesc bani in 2021

Ministerul are alocate aproape 8 miliarde de lei pentru investitii din fonduri europene, o crestere de 30% fata de 2020 si un record absolut al ultimului deceniu, potrivit ministrului Catalin Drula."Facem cai ferate, autostrazi, linii de metrou, infrastructura portuara si aeroportuara din fonduri europene!", anunta ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook Autostrazi finantate in 2021Lista principalelor proiecte de constructie autostrazi si variante ocolitoare, introduse in buget in anul 2021, cuprinde urmatoarele obiective:Autostrada Sibiu - Pitesti sectiunile 1, 2,3, 4 si 5Autostrada Lugoj - Deva (sector Dumbrava-Deva),Autostrada Sebes - Turda,Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau - Bors, inclusiv legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia),Autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures,Autostrada de Centura Sud a municipiului Bucuresti, inclusiv interventiile privind Centura existenta (Largire la 4 benzi de circulatie a Centurii Bucuresti intre A1 - DN 5, DN 2 - A2 si A1 - DN 7, pasajele Berceni, Domnesti, Oltenita si Mogosoaia),Autostrada de Centura Nord a municipiului Bucuresti, Varianta de ocolire Bacau (profil de autostrada si drum national),Drum expres Craiova - Pitesti,Drum expres Braila - Galati,Podul suspendat peste Dunare in zona Braila,Varianta de ocolire Galati.Autostrazi in pregatireProiectele de autostrazi in pregatire cuprind:Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrazile Sibiu -Fagaras, Fagaras - Brasov, Targu Neamt - Targu Mures, Targu Neamt - Iasi - Ungheni, Timisoara - Moravita,Elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru Autostrada Brasov - Bacau si pentru drumurile de mare viteza Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - Pascani - Suceava - Siret,Elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru drumurile expres: Craiova - Targu Jiu, Ovidiu - Tulcea, Braila - Tulcea, Braila - Buzau, Focsani - Braila, Gaesti - Ploiesti, Pitesti - Mioveni, Bacau - Piatra NeamtElaborarea/ completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum Expres/ Autostrada (Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granita Romano - Ungara - Drum Expres M49 Ungaria), Satu Mare - Baia Mare si Autos