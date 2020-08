"Se aproba suplimentarea bugetului Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, pe anul 2020, la capitolul 70.01 'Locuinte, servicii si dezvoltare publica', titlul 51 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice', cu suma de 500 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, reprezentand credite bugetare, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II", arata proiectul in dezbatere.Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate."Eventualele sume ramase neutilizate pana la sfarsitul anului se vor restitui la bugetul de stat, conform legii", mai arata documentul. ...citeste mai departe despre " Bugetul Ministerului Lucrarilor Publice ar putea fi suplimentat cu 500 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului " pe Ziare.com