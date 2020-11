O luna de scenariu rosu in Bucuresti. In ciuda masurilor impuse, rata de infectare este mare si nu mai sunt locuri la ATI

Primele informatii despre intrarea Bucurestiului in scenariul rosu s-au vehiculat pe 13 octombrie, cand un raport al Institutului National de Sanatate Publica arata faptul ca rata de infectare a sarit de 3 la mia de locuitori in Capitala. Mai exact, cifra era 3,11 la mie. Astfel, Bucurestiul putea intra in scenariul rosu.Au inceput atunci contradictii oficiale privind aceasta cifra, din care cel mai sifonat ar fi iesit INSP, pentru ca ar fi avut alt sistem de calcul.Astfel, la ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un coeficient de infectare de 2.69. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a iesit public si a spus ca INSP a gresit. Astfel ca institutia a venit cu o noua cifra: 2,65.Citeste si: Cifre contradictorii privind rata infectarii din Bucuresti. INSP a transmis initial ca s-a depasit 3 la mia de locuitori, in timp ce GCS anunta 2,66. INSP a revenit cu o alta cifra: 2,65Pe 18 octombrie 2020, cand rata de infectare oficiala, transmisa de Grupul de Comunicare Strategica era de 3,02 la mia de locuitori, Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei, a declarat ca nu are in vedere convocarea Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta in acea zi."Nu. In legislatie scrie ca in 48 de ore comitetele pentru situatii de urgenta judetene si cel municipal se intrunesc dupa depasirea unei rate de 3. Deci, daca astazi s-a anuntat, 48 de ore inseamna luni si marti. 3,02 e foarte putin depasit ca sa panicam lumea. O sa vedem, mai ales ca rata dupa care ne orientam noi este cea comunicata lunea. In fiecare luni e comunicata rata aferenta celor 14 zile anterioare", a declarat Gheorghe Cojanu, pentru Edupedu.ro.De altfel cu doar cateva zile inainte, prefectul spunea ca va fi declarat scenariul rosu abia pe la 3,4 la mie.Luni, 19 octombrie 2020, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost demis de catre premierul Ludovic Orban.Citeste si: UPDATE SURSE Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost demis, luni, de catre premierul Ludovic OrbanA fost inlocuit cu Traian Berbeceanu, fostul sef de la BCCO ...citeste mai departe despre " O luna de scenariu rosu in Bucuresti. In ciuda masurilor impuse, rata de infectare este mare si nu mai sunt locuri la ATI " pe Ziare.com