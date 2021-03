Adidasii Virtual 25 sunt de o culoare verde aprins, au accente de roz bonbon si albastru deschis, si pot fi "purtati" doar prin realitate augmentata si virtuala, potrivit g4media.Adidasii pot fi achizitionati fie direct printr-o aplicatie Gucci, fie prin aplicatiile de realitate augmentata Wanna AR. Utilizatorii pot "incerca" adidasii si ii pot purta in alte lumi virtuale, inclusiv VR Chat, un cunoscut joc online multiplayer, si Roblox, o platforma de jocuri evaluata la peste 38 miliarde de dolari, dupa o oferta publica initiala (IPO) care a avut loc in data de 10 martie.CITESTE SI:Anunt important pentru cei care vin din SpaniaReactia preotului de la Biserica din IOR, dupa ce lacasul a fost vandalizat: "Ar fi bine ca Patriarhia sa-si tempereze declaratiile, pentru ca intreaga "afacere" are un singur beneficiar: AUR"Inca un "revolutionar" din Bucuresti condamnat la inchisoare cu executare: "Vreau sa ma bat cu mascatii. Sa moara familia mea daca nu sparg ficatii in voi"CTP, despre controversatul medic Flavia Grosan si despre cei care o lauda: "Cum as putea eu sa numesc aceste persoane? Le-as numi maglavite"VIDEO "Puteti trezi toate simturile unui barbat". Cine sunt unguroaicele sexy care l-au cucerit pe Smiley la "Romanii au talent" ...citeste mai departe despre " Cum a ajuns brandul de lux Gucci sa vanda adidasi cu doar 18 dolari " pe Ziare.com