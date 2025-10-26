Boureanu a fost dus la spital ca il durea capul, dar investigatiile arata ca nu necesita internarea

Fostul deputat Cristian Boureanu, care miercuri seara a fost dus la Spitalul de Urgenta Floreasca dupa ce s-a plans de dureri de cap, a revenit in arestul central al Politiei Capitalei, dupa ce a fost supus unor investigatii medicale care nu au pus in evidenta afectiuni ce ar impune internarea, anunta surse oficiale.

Boureanu s-a plans de dureri de cap si a cerut sa fie dus la un spital din Capitala, pentru un consult de specialitate si investigatii amanuntite, daca va fi nevoie. El a fost dus sub paza, miercuri seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde s-a prezentat si prima data dupa altercatia cu politistii.

Fostul deputat a fost supus unor investigatii, inclusiv examinare computer tomograf, iar acestea nu au scos la inveala o suferinta cerebrala, ci doar una care tine de sfera ORL. Astfel, lui Boureanu i s-a recomandat si un examen medical intr-un spital de profil, precum Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociota".

Cristian Boureanu a fost dus in arestul central in 10 iunie, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru ultraj.

In urma incidentului din noaptea de 8 spre 9 iunie, Cristian Boureanu a fost dus la Politie, ulterior fiind solicitata o ambulanta, care l-a transportat la Spitalul Floreasca, de unde a fost externat vineri dupa-amiaza, cu diagnostic de traumatism cranio-cerebral si fractura de sinus maxilar.

Diagnosticul a fost mentionat ulterior si de avocata acestuia, care a reclamat ca fosul deputat a fost agresat de politisti.

Brigada de Politie Rutiera a facut publice imagini de la incidentul in care a fost implicat fostul parlamentar Cristian Boureanu. In afara scenelor in care Boureanu ii ameninta pe politisti si il loveste pe unul dintre ei, a fost prezentat intregul dialog cu acestia.

In inregistrare, politistul caruia i-a prins mana la portiera masinii il ameninta ca il "scoate" la stiri si ca ii va face dosar penal pentru ultraj si vatamare corporala, spunandu-i si ca este beat.

Filmul se incheie cu episodul in care politistul este lovit pentru a doua oara si riposteaza dandu-i un pumn in fata lui Cristian Boureanu.

