Situatie critica in Timisoara: Bolnavii COVID vor fi transportati cu microbuze, pentru ca ambulantele nu mai fac fata

Primarul Timisoarei a anuntat ca a demarat proceduri prin care mai multe masini ale societatilor comeriale aflate in subordinea Primariei sa fie puse la dispozitia SAJ, relateaza Digi 24."Suntem intr-o situatie in care ambulantele abia mai reusesc sa faca fata. Incercam sa gasim masini de la societatile comericale din subordinea Primariei sa le punem la dispozitia SAJ pentru recoltarea de probe la domiciliu, ca sa nu trebuiasca sa folosim ambulante.Pregatim microbuze ale Societatatii de Transport Public Timisoara pe care sa le folosim, daca ambulantele nu vor mai face fata sa aduca pacientii la Babes (Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara - n.r.) pentru recoltarea probelor. Avem pregatite microbuzele de la Societatea de Transport", a precizat acesta.Timisoara a ajuns la o rata de infectare de 7,63 de cazuri la mia de locuitori. La ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica erau 253 de cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19 la nivelul judetului, cel mai mare numar de la debutul pandemiei. ...citeste mai departe despre " Situatie critica in Timisoara: Bolnavii COVID vor fi transportati cu microbuze, pentru ca ambulantele nu mai fac fata " pe Ziare.com