Premierul bulgar Boiko Borisov urmeaza un tratament la domiciliu dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19

In varsta de 61 de ani, Borisov a mentionat intr-o postare pe Facebook ca nu sunt schimbari in evolutia sanatatii sale si ca are o stare generala de rau, care insa nu il impiedica sa isi desfasoare de acasa activitatea de prim-ministru."Sunt tratat ca orice bulgar care trebuie sa urmeze tratamentul acasa. Sunt increzator ca societatea noastra, condusa de medicii nostri, care sunt unii dintre cei mai buni din lume, va depasi aceasta provocare. Respectati masurile si aveti grija!", a scris seful executivului bulgar.Duminica, Boiko Borisov a fost testat pozitiv la noul coronavirus.Bulgaria a raportat marti inca 2.243 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cea mai mare valoare a acestui indicator de la izbucnirea pandemiei. Un numar de 40.143 de bulgari au fost testati pozitiv incepand din martie, iar 1.146 au decedat din cauza acestei boli.Autoritatile medicale de la Sofia au impus obligativitatea mastii atat in spatiile publice inchise, cat si in cele deschise si au cerut populatiei sa respecte masurile de distantare fizica si de igiena. Unele orase bulgare au decis sa inchida barurile si cluburile de noapte.