Ministrul Afacerilor Externe, mesaj catre romanii care se afla in strainatate, in situatii dificile: "ii incurajez sa nu ezite sa solicite asistenta consulara"

"Incurajez cetatenii romani sa nu ezite sa solicite asistenta consulara", declara Aurescu.El ii indeamna pe romanii care lucreaza in strainatate sa fie atenti la prevederile contractelor pe care le semneaza."Mesajul pe care l-as transmite cetatenilor romani care merg sa munceasca in strainatate este cel pe care MAE l-a transmis inca de la inceputul crizei si il reaminteste cu fiecare ocazie, pe toate canalele de comunicare de care dispune: informarea temeinica anterior deplasarii in strainatate in scopul desfasurarii de activitati profesionale, consultarea inclusiv a informatiilor publicate pe paginile de internet ale misiunii diplomatice si/sau ale oficiilor consulare din statul de destinatie si acordarea unei atentii sporite prevederilor contractelor de munca ce ar urma sa fie incheiate anterior deplasarii in strainatate, in special in conditiile specifice impuse de actuala criza COVID-19", subliniaza ministrul de Externe.Totodata, el aminteste de recomandarile facute de MAE cetatenilor romani aflati in strainatate si care se confrunta cu situatii dificile, inclusiv cazuri in care drepturile acestora nu sunt respectate, sa contacteze misiunea diplomatica sau oficiul consular cel mai apropiat pentru asistenta si indrumare."Am subliniat deopotriva ca este important ca cetatenii romani ale caror drepturi sunt incalcate sa sesizeze si in mod direct autoritatile competente din statele unde isi desfasoara activitatea, avand in vedere ca acestea au atributii de control sau evaluare a legalitatii contractelor de munca", arata Aurescu.In acest sens, el face referire si la atentionarile MAE, in functie de situatia din fiecare tara, dar si la faptul ca in luna aprilie a fost publicat pe site-ul ministerului si pe site-urile tuturor misiunilor diplomatice ale Romaniei in state europene Ghidul lucratorului roman in strainatate, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.