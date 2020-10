Bode: Ne propunem sa finalizam autostrada Rasnov-Cristian, centura Bacau si tronsonul 1 al autostrazii Sebes-Turda pana la finele anului

"Am preluat in noiembrie anul trecut mandatul si aveam in implementare aproximativ 150 de kilometri de autostrazi, drumuri expres, variante ocolitoare. In acest moment avem peste 250 de kilometri in lucru", a spus Bode.De asemenea, au fost semnate contracte de proiectare si executie pentru inca 250 de kilometri de autostrada."Anul viitor avem toate sansele ca in Romania sa se lucreze pe aproximativ 250-300 de kilometri de autostrazi, drum expres si variante ocolitoare. Am dat in trafic cei 23 de kilometri de pe autostrada Lugoj-Deva, lotul 3, am dat in trafic 25 de km din autostrada Transilvania si pana la sfarsitul anului ne propunem sa finalizam tronsonul 1 din autostrada Sebes-Turda, sa finalizam sectorul de autostrada dintre Rasnov si Cristian si varianta de ocolire Bacau, 17 kilometri in regim de autostrada. Acestea sunt obiectivele pana la sfarsitul anului", a precizat ministrul Transporturilor.El a amintit ca modelul economic bazat pe investitii al actualului Guvern priveste infrastructura de transport ca fiind coloana vertebrala a cresterii economice a tarii, astfel ca si-a planificat lucrari in valoare totala de 72,4 miliarde de euro in urmatorii 10 ani, pe toate modurile de transport."De unde luam acesti bani? Din cei aproximativ 47 de miliarde de euro din noul cadru financiar multianual 2021-2027, din cei 33 de miliarde de euro din Planul National de Recuperare si Rezilienta, din bugetul de stat - am spus ca vom aloca 2% din PIB pentru sectorul transporturi in fiecare an - si, bineinteles, din imprumuturi externe", a aratat ministrul.Potrivit acestuia, daca astazi am aloca 2% din PIB, adica 4 miliarde de euro, pentru transporturi, nu am putea sa-i cheltuim, pentru ca nu avem deocamdata capacitatea administrativa.In aceeasi conferinta, Bode a precizat ca Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada si 300 de kilometri de drum expres in urmatorii patru ani, avand in vedere tronsoanele pe care se lucreaza si cele pentru care se va da in curand ordinul de incepere a lucrarilor."Avem in derulare proiecte importante si consideram ca 700 de kilometri de autostrada si 300 de km de drum expres pot fi finalizati", a spus ministrul.In ceea ce priveste autostrazile ...citeste mai departe despre " Bode: Ne propunem sa finalizam autostrada Rasnov-Cristian, centura Bacau si tronsonul 1 al autostrazii Sebes-Turda pana la finele anului " pe Ziare.com