Bode: Doar rau-voitorii si mincinosii pot contesta ca autostrada A13 Brasov-Bacau se va realiza pe exercitiul bugetar 2021-2027

Proiectul autostrazii A13 Brasov - Bacau a intrat in linie dreapta, dupa ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat, in urma licitatiei, castigatorul care va realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic de executie, respectiv, asocierea Search Corporation SRL - Primacons Group SRL, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Transporturilor.Conform sursei citate, in cateva zile, va fi semnat ordinul de incepere a lucrarilor de proiectare, iar dupa finalizarea acestei etape, se va organiza licitatia pentru constructia efectiva a primei autostrazi care va lega Moldova de Ardeal.Realizarea proiectului tehnic si a studiului de fezabilitate beneficiaza de fonduri europene, iar contractul pentru realizarea celor doua etape a fost semnat in luna mai."Exista in Bacau cateva persoane care, periodic, arunca tot felul de fumigene. Acum cateva luni, au fluturat amenintarea ca centura ocolitoare a Bacaului nu va mai primi finantare de la Guvernul Orban. S-a demonstrat ca nu au avut dreptate si CNAIR a platit constructorului toate facturile, la zi. Apoi, au spus ca nu se face autostrada A13 Bacau-Brasov si au fost surprinsi sa constate ca a fost incheiata licitatia si stabilit proiectantul. Acum, au venit cu o alta poveste, cum ca A13 nu ar fi prinsa in planul de infrastructura pe urmatorii ani. Nu, nu a mai fost prinsa autostrada Bacau-Brasov ca o promisiune, pentru ca A13 devine o realitate! Eu inteleg ca se apropie campania electorala, inteleg ca pentru domnii de la PSD dezinformarea este sportul favorit, dar mi se pare ca isi bat joc de oamenii care i-ar putea crede! Mai bine le-ar spune bacauanilor ca PSD nu a facut mai nimic pentru infrastructura judetului, timp de 30 de ani, sau cam ce a facut domnul Lucian Sova, in vremea cat a fost ministru. Autostrada Bacau - Brasov se va face, din fonduri europene, indiferent daca asta ii supara asa tare pe domnii Sova si Benea", a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, citat in comunicat.